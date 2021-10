Κοινωνία

Αιγάλεω: νεκρή από μαχαιριές στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο πρόσωπο του στενού συγγενικού περιβάλλοντος της στρέφονται οι υποψίες. Ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς για τον εντοπισμό του δράστη.

Μέσα στο σπίτι της εντοπίστηκε μία γυναίκα, θανάσιμα τραυματισμένη, πιθανά από μαχαίρι, στο Αιγάλεω.

Βασικός ύποπτος της δολοφονίας θεωρείται ο γιος της, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αλλά όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.

Ο γιος της έχει εγκαταλείψει το σπίτι και τον αναζητούν.

Επι τόπου κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιός που αναζητείται είναι ηλικίας 20 ετών.

Η άτυχη γυναίκα ήταν 54 χρόνων και είχε πέντε παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρέας Μικρούτσικος: στην Εντατική ξανά

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς είναι η κατηγορούμενη στις φυλακές (βίντεο)

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης