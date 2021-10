Οικονομία

Τσίπρας: Κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ

Το χρονοδιάγραμμα προς το Συνέδριο. Τι εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο Πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, «εισηγήθηκε μια σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες και εξωστρεφείς παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα, απέναντι στα κρίσιμα ζητήματα της συγκυρίας, την ακρίβεια, τη πανδημία, την ανεργία, το κοινωνικό αποκλεισμό», σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.

Επίσης εισηγήθηκε τη διεξαγωγή του 3ου Συνεδρίου του κόμματος μετά από τρίμηνη καμπάνια και πολιτική και οικονομική εξόρμηση με εγγραφή νέων μελών και προγραμματικές περιφερειακές συνδιασκέψεις ανοιχτές στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μεταξύ άλλων τόνισε :

Μπαίνουμε σε ένα δύσκολο χειμώνα, οι αλλεπάλληλες αποτυχίες της κυβέρνησης θα αυξήσουν την κοινωνική πίεση. Οφείλουμε να εξετάσουμε ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουμε, ειδικά στο μείζον ζήτημα της ακρίβειας που απειλεί τη βιωσιμότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ένα στα τρία νοικοκυριά δέχονται ήδη μεγάλη πίεση, πριν ακόμα εφαρμοστούν οι νέες εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος και την αγορά. Ήδη σημειώνεται αύξηση 40% στην τιμή του πετρελαίου, ενώ το 37% των επιχειρήσεων βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα του λουκέτου.

Οι τιμές αυξάνονται καθημερινά και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται διαρκώς ραγδαία.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρότασή μας για άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ έχει εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία και πρέπει να γίνει η προμετωπίδα μας.

Την ίδια ώρα που η τιμή του ρεύματος στη χώρα μας καταρρίπτει πανευρωπαϊκά ρεκόρ, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εκχωρεί το 17% της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα την απώλεια του δημοσίου ελέγχου της Επιχείρησης σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης η ΔΕΗ διαδραμάτιζε εξισορροπητικό ρόλο στην αγορά μέσα από την τιμολογιακή της πολιτική.

Στη ΔΕΘ προτείναμε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως η αντιμετώπιση του καρτέλ στην ενέργεια μέσα από ελέγχους της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τι έπραξε τελικά ο κ. Μητσοτάκης;

Απέδειξε πρώτον ότι δεν έχει καν τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί το μέγεθος της κρίσης και άρα και το μέγεθος των αναγκαίων παρεμβάσεων και δεύτερον δεν έχει τη πολιτική βούληση να προβεί σε παρεμβάσεις στήριξης και προστασίας των λαϊκών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης.

Έτσι όπως πορευόμαστε λοιπόν, ο φετινός χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα συγκρίνεται με τη διετία 2012-2013.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε:

Όλα δείχνουν πως οι εκτιμήσεις και προειδοποιήσεις μας στην κυβέρνηση επιβεβαιώνονται, αφού το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας. Ήδη διαφαίνεται πως δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα με την απορροφητικότητα στους πόρους του. Και πρέπει φυσικά να παρακολουθήσουμε την πορεία των πραγμάτων σε σχέση με τις τράπεζες, αφού με τα πιστοληπτικά τους κριτήρια αποκλείουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους πόρους του».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε για το επόμενο διάστημα τις εξής πολιτικές πρωτοβουλίες

Πολιτική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την αντιμετώπιση του πρωτοφανούς κύματος της ακρίβειας και τη προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ώστε να επικοινωνήσουμε αναλυτικά και αδιαμεσολάβητα στους πολίτες τις θέσεις, τις διεκδικήσεις, δεσμεύσεις του κόμματος.

Πολιτική πρωτοβουλία για την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού, με κατάθεση πρότασης νόμου για αύξησή του στα 800 ευρώ και ταυτόχρονα κατάθεση πρότασης διεξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

Ανάληψη πρωτοβουλίας σε συνεννόηση και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

Συνέχεια της καμπάνιας εμβολιασμού που έχουμε ήδη αποφασίσει με στοχευμένες παρεμβάσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγοι, τοξικοεξαρτημένοι).

Αναφορικά με το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων τόνισε

Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε συντεταγμένα στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας για την οργανωτική ανασυγκρότηση, τη διεύρυνση και τον ποιοτικό μετασχηματισμό του κόμματος.

Να ξαναπιάσουμε το νήμα με κορύφωση ένα συνέδριο τομής και συνέχειας που θα μας δώσει ώθηση στον αγώνα μας για μια νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία και τη πολιτική αλλαγή που θα φέρει την προοδευτική διακυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας εισηγήθηκε:

1. Τρίμηνη εξόρμηση και πολιτική καμπάνια εγγραφής νέων μελών, καθώς και διεξαγωγή περιφερειακών συνδιασκέψεων, ανοιχτών στην κοινωνία, σε όλες τις περιφέρειες, με στόχο την εξειδίκευση των προγραμματικών μας θέσεων για κάθε περιφέρεια.

2. Σύγκληση της Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης το ερχόμενο Σάββατο 23/10, προκειμένου να αποφασίσει τη σύγκληση του 3ου Συνεδρίου καθώς και τη συγκρότηση

Της Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Της Επιτροπή Απόφασης

Της Επιτροπή Καταστατικού

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρότεινε:

Η εξόρμηση για εγγραφή νέων μελών να ξεκινήσει άμεσα και οι λίστες των μελών που θα λάβουν μέρος στην εκλογή συνέδρων να κλείσουν στις Οργανώσεις Μελών και στον isyriza, στις 15 Ιανουαρίου 2022.

Από τις 10 ως τις 14 Φεβρουαρίου να γίνουν οι εκλογές στις ΟΜ των αντιπροσώπων του 3ου Συνεδρίου.

Το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να πραγματοποιηθεί στις 24-27 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

