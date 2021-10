Κοινωνία

Ρόδος - 8χρονη: ο παππούς της μικρής και οι καταγγελίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παππούς της μικρής μιλώντας στον ΑΝΤ1 δηλώνει πικραμένος, ενώ μέσω του ΑΝΤ1 κάνει ακόμη μία συγκλονιστική καταγγελία.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Εν αναμονή της σύλληψης της 50χρονης θείας, που ομολόγησε ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη ανιψιά της στη Ρόδο, προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από την μητέρα της, είναι η οικογένεια του παιδιού.

Ο παππούς της μικρής μιλώντας στον ΑΝΤ1 δηλώνει πικραμένος. Όχι γιατί βρέθηκε ως ύποπτος στις αρχές για την κακοποίηση της εγγονής του, αλλά γιατί φοβάται ότι η οικογένεια θα χάσει την επιμέλεια των 4 παιδιών της κόρης του, που ο ίδιος μεγάλωνε όλα αυτά τα χρόνια μαζί με την γυναίκα του και θα καταλήξουν μόνα σε προνοιακές δομές της Ρόδου.

«Ξέρεις τι είναι να΄χεις ολόκληρη ζωή μέσα στο σπίτι σου, εδώ και 12-15 χρόνια και να τα μεγαλώνεις, να τα μεγαλώνεις τα εγγόνια και ύστερα να φύγουνε, να στα πάρουνε;» τονίζει ο παππούς της 8χρονης. “Έχει σχηματιστεί η δικογραφία για να ασκηθούν από ώρα σε ώρα ποινικές διώξεις. Θεωρούσαμε ότι υπάρχει εμπλοκή τρίτου, αλλά μάλλον δεν ευσταθεί και μακάρι να έδρασε μόνη της” σημειώνει ο δικηγόρος του παππού, Αλεξανδρής Στέλιος.

Η 50χρονη θεία είναι παλιά γνώριμη των αρχών. Σύμφωνα με την εφημερίδα “Δημοκρατική Της Ρόδου”, σε βάρος του συντρόφου της είχε σχηματιστεί δικογραφία γιατί καλλιεργούσε χασισόδεντρα εντος του κοιμητηρίου της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελία ζευγαριού στις αρχές μιλά για εξαπάτησή τους από την 50χρονη, η οποία τους είχε ζητήσει χρήματα για να τους αποκαλύψει δήθεν ποιος δολοφόνησε το παιδί τους, σε θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη.

Ο παππούς της 8χρονης μέσω του ΑΝΤ1 κάνει μια ακόμη συγκλονιστική καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης γυναίκας: «Η κοπέλα αυτή κατηγορήθηκε και τις πήραν τα παιδιά γιατί έβαζε στις καλτσούλες τους ναρκωτικά για να περνάνε από τις εισόδους διαφόρων ιδρυμάτων, όπως σε σχολεία, στα αεροδρόμια».

“Η μητέρα και ο πατέρας είναι συγκλονισμένοι και θα κινηθούν νομικά σε βάρος της. Εάν το παιδί έχει κακοποιηθεί θα τους βρει μπροστά της” τονίζει από πλευράς της η δικηγόρος των γονέων της 8χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη είναι μητέρα 5 παιδιών και φέρεται να έχει χάσει την επιμέλειά τους εξαιτίας της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς της.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του

Λασίθι : Αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικό (εικόνες)

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς είναι η κατηγορούμενη στις φυλακές (βίντεο)