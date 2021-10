Οικονομία

ΕΒΕΑ - Μητσοτάκης: Στόχος οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας

Έχουμε στη διάθεσή μας πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΑ.

Συνάντηση με τη Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών είχε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το κράτος στάθηκε κοντά στην επιχειρηματική κοινότητα με πραγματική στήριξη σε πολλά επίπεδα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην περιπέτεια του κορονοϊού συμπληρώνοντας ότι: «Πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος και απηχεί τις απόψεις -θα έλεγα- της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων».

«Τώρα πρέπει να δρομολογήσουμε την επόμενη φάση της ανάκαμψης, πάντα με έμφαση στη δημιουργία πολλών, όσο το δυνατόν, πιο καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Έχουμε στη διάθεσή μας πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο νέος Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, εστίασε στο όραμα και τους στόχους του Επιμελητηρίου αποτυπώνοντας τις άμεσες προτεραιότητες. Τόνισε δε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση. «Ένα σημαντικό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα και κυρίως για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σήμερα, είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Παρότι η πολιτεία έχει κάνει εξαιρετικές προσπάθειες με τους επτά κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως: «αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία, προφανώς, στα ζητήματα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε συζητήσει και με το Υπουργείο και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με τον Υφυπουργό, σχήματα με τα οποία μπορούμε να κινητοποιήσουμε κεφάλαια για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βέβαια, ναι, και οι τράπεζες οι ίδιες, καθώς μειώνουν πια το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και επιστρέφουν σε μια τραπεζική κανονικότητα θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι τόσο τυπικά προσηλωμένες, ενδεχομένως, στο παρελθόν των επιχειρήσεων καθώς, σήμερα, πιστεύω ότι ανοίγεται, πια, ένας καινούργιος κύκλος για την οικονομία».

«Επειδή έχει υπάρξει μια μικρή παρεξήγηση στον δημόσιο λόγο -όχι με δική μας υπαιτιότητα- για το ζήτημα του πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις και όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη θέση τους σε μια δυναμική οικονομία. Ταυτόχρονα, όμως, θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες το επιθυμούν να συγχωνευθούν, να συνενώσουν δυνάμεις έτσι ώστε να γίνουν μεγαλύτερες, να έχουν οικονομίες κλίμακος και να έχουν και οικονομικά οφέλη τα οποία απορρέουν από αυτή την επιλογή. Δεν θέλουμε να είναι ένα λογιστικό τερτίπι. Θέλουμε να είναι πραγματικές συγχωνεύσεις που θα δημιουργήσουν πιο μεγάλες, πιο ισχυρές επιχειρήσεις. Και είναι και αυτή μια πολιτική την οποία εξήγγειλα στη Θεσσαλονίκη, η οποία, νομίζω, ότι θα βρει ανταπόκριση στην επιχειρηματική κοινότητα και είναι σημαντικό και οι ίδιοι επιχειρηματίες να αναγνωρίσουν ότι μερικές φορές το να έχουν ένα μικρότερο ποσοστό μιας μεγαλύτερης επιχείρησης μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία από το να έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό μιας μικρότερης επιχείρησης. Όλο το ζήτημα είναι η ανάπτυξη και ποιές είναι οι δυνατότητες που έχει ο επιχειρηματίας να μεγαλώσει τη δραστηριότητα της εταιρείας του», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Πολλά θέματα λύσαμε μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μπορώ να σας το πω αυτό, για να το ξέρετε. Ειδικά το ΕΒΕΑ έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο στο να διορθώσουμε αποφάσεις που βγάζαμε ongoing εκείνη την κρίσιμη πρώτη περίοδο και έτσι να βοηθήσουμε και τα μέλη σας να έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια από τα όποια μέτρα σχεδιάζαμε».

Στη συνάντηση μετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης. Από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετείχαν, επίσης, η Α’ Αντιπρόεδρος, Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη, ο Β’ Αντιπρόεδρος, Σταύρος Καφούνης, ο Γενικός Γραμματέας, Μπάμπης Μωραΐτης, ο Οικονομικός Επόπτης, Ευάγγελος Τσόγης, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Μελών, Σταύρος Γεωργάκης, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Δημήτριος Δημητρίου και ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, Νικόλαος Βασιλείου.

