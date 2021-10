Πολιτισμός

Ιωσήφ Βατοπαιδινός: η ανακομιδή των λειψάνων του Γέροντα (εικόνες)

Με ευλάβεια και τις προσήκουσες τιμές, έγινε η εκταφή του σκηνώματος του Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινού.

Η εκταφή του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπαιδίου.

Οι Πατέρες της Ιεράς Μονής καθάρισαν το μνήμα του μακαριστού Γέροντα Ιωσήφ, όπου στην συνέχεια, μετά τον Εσπερινό, ακολούθησε η εκταφή του σκηνώματος του Γέροντα Ιωσήφ.

Στην ανακομιδή των λειψάνων προέστη ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ενώ παρίσταντο ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, Γεώργιος Βατοπαιδινός, ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς Ιουστίνος, ο Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος και Αμαθούντος Νικόλαος και Καθηγούμενοι των Μονών του Αγίου Όρους.

