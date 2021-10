Αθλητικά

Ατύχημα Motocross – Πατέρας 16χρονου: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί (βίντεο)

Για την κατάσταση της υγείας του 16χρονου που τραυματίστηκε σε αγώνες motocross μίλησε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του.

Μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου δίνει ο 16χρονος που τραυματίστηκε σε αγώνες motocross στα Γιαννιτσά.

Όπως είπε ο πατέρας του παιδιού στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» «σήμερα θα βγει από την καταστολή και θα αρχίσουν να του κόβουν την μηχανική υποστήριξη για να δουν πως θα αντιδράσει και το μέγεθος της ζημιάς».

Σύμφωνα με τον πατέρα του 16χρονου, Ερμή Χατζηράλλη, «οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι» και ανέφερε ότι «αποφύγαμε τα χειρότερα μέχρι τώρα». Ωστόσο, σημείωσε ότι οι γιατροί θα έχουν καλύτερη εικόνα το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, μεγάλη είναι η αγωνία και για τον 27χρονο πρωταθλητή του motocross, που τραυματίστηκε σοβαρά και αυτός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1.20 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν 16χρονος αναβάτης που συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας σε ένα από τα άλματά του, με συνέπεια το δίκυκλο να πέσει στην περίφραξη, όπου προσέκρουσε σε μεταλλική κολώνα, τραυματίζοντας σοβαρά τους δύο τεχνικούς υποστήριξης.

