Κορονοϊός – Παπαευαγγέλου: το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε κατά 28% τις τελευταίες μέρες

Τι είπε για τις παρελάσεις, το εμβόλιο της γρίπης, τα μέτρα προστασίας και την επιβαρυμένη εικόνα στη βόρεια Ελλάδα.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμοωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας, επεσήμανε ότι το επιδημιολογικό φορτίο έχει αυξηθεί κατά 28% τος τελευταίες δυο εβδομάδες.

Παρατήρησε δε ότι η κατανομή του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανά Περιφέρεια και το φορτίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο στη βόρεια Ελλάδα, ειδικά στις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι υπάρχει εικόνα σταθεροποίησης αλλά σε υψηλά επίπεδα. Σταθεροποιημένη είναι η κατάσταση και στην Αττική, όπου όμως την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε έξαρση των κρουσμάτων στα δυτικά και τα βόρεια του νόμου.

Σχετικά σταθερός παραμένει και ο αριθμός των διασωληνωμένων, αλλά και εδώ υπάρχει άνιση κατανομή ανά Περιφέρεια και στη βόρεια Ελλάδα οι ΜΕΘ είναι καλυμμένες σε ποσοστό 90% προσθέτοντας επιβάρυνση στο Σύστημα Υγείας.

Η κυρία Παπαευαγγέλου, αναφέρθηκε και στη χθεσινή ενημέρωση από τον κ. Τσιόδρα και επανέλαβε ότι ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του ένας εμβολιασμένος κατά του κορονοϊού, είναι 11 φορές μικρότερος από αυτόν που διατρέχει ένας ανεμβολίαστος.

Συμπλήρωσε όμως ότι και οι εμβολιασμένοι δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι μπορεί να νοσήσουν και τους κάλεσε να μην εφησυχάζουν, αλλά να τηρούν τα μέτρα και να μη δυσανασχετούν με αυτά κάνοντας ειδική αναφορά στο τρίπτυχο, μάσκα, αποστάσεις και υγιεινή χεριών.

Σε ότι αφορά τις παρελάσεις είπε ότι είναι αυτονόητο πως η παρακολούθηση τους θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση μάσκας.

Επίσης ανέφερε ότι οι ιώσεις αυτό το φθινόπωρο είναι αυξημένες και ο χειμώνας προβλέπεται πολύ δύσκολος, καλώντας τους πολίτες να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, αν έχουν περάσει έξι μήνες από τη δεύτερη δοση.

