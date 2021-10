Euroleague: ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το αρνητικό σερί

Αθλητικά

Ακόμη μια ήττα για τους “πράσινους” που προβληματίζουν ιδιαίτερα με την απόδοση τους.

Με την επίθεση του σε... καταστολή στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός έκανε υπερπροσπάθεια στην τελευταία περίοδο «αγγίζοντας» μία επική ανατροπή από το -20 (64-44), ωστόσο, υπέστη την τρίτη διαδοχική ήττα του και τέταρτη στο σύνολο στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 77-73 από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 3-2.

Με 8/25 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 0/2 βολές και χαμένη τη «μάχη» των ριμπαόυντ (21 έναντι 34) στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός έδειχνε ανήμπορος για την αντίδραση στην κατάμεστη Μenora Mivtachim Arena. Ωστόσο, με ρεκόρ παραγωγικότητας στον... επίλογο του αγώνα, οι «πράσινοι» βρέθηκαν από το -20 (64-44) στο -3 (74-71) στα 29΄΄ για τη λήξη, με τον Ουίλμπεκιν όμως να σφραγίζει τη νίκη των Ισραηλινών από τη γραμμή των βολών (3/4).

Με 18 πόντους ο Τζέιμς Νάναλι ήταν ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων, ενώ από τον Παναθηναϊκό πάλεψαν για την ανατροπή οι Οκάρο Ουάιτ (14π.), Ντάριλ Μέικον (17π.), Ιωάννης Παπαπέτρου (15π.) και Νεμάνια Νέντοβιτς (13π.). Στο ντεμπούτο του με την «πράσινη» φανέλα ο Γιόγκι Φερέλ είχε απολογισμό 3 πόντους και 3 ασίστ σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 33-23, 55-40, 77-73

Με εξαίρεση ένα ξέσπασμα του Παναθηναϊκού που ολοκληρώθηκε στο 7΄, απόρροια της προσφορά του Γιόγκι Φερέλ σε επίθεση και δημιουργία με την είσοδο του στο παρκέ, οι «πράσινοι» βρέθηκαν για πρώτη και τελευταία φορά μπροστά στο σκορ (11-13). Με την άμυνα του να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά την επίθεση του να... καταρρέει, το «τριφύλλι» δέχθηκε ένα σερί 8-0 για το 19-13 στο 10΄, ενώ μένοντας στους 10 πόντους στη δεύτερη περίοδο πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -10 (33-23), απέναντι σε μία Μακάμπι που τα είχε... σπάσει από τα 6.75 (1/10 τρίποντα), αλλά είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Νάναλι (16π. στο 20΄).

Ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 10-2, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 25΄, έφερε τον... αποπροσανατολισμένο Παναθηναϊκό στο -18 (43-25) και όλα έδειχναν ότι τα πάντα είχαν κριθεί... Κάτι που φάνηκε με μεγαλύτερη ευκρίνεια στο 32΄, όταν η Μακάμπι ξέφυγε για πρώτη φορά με +20 (64-44).

Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και βρίσκοντας -επιτέλους- ρυθμό στην επίθεση έτρεξαν το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 10-27(!), μειώνοντας σε 74-71 στα 29΄΄, μετά από δύο κολλητές τρίποντες «βόμβες» του Παπαπέτρου.

Ένα λανθασμένο φάουλ του Ουάιτ στον Ουίλμπεκιν, όμως, έστειλε τον γκαρντ της Μακάμπι στη γραμμή των βολών, όπου με 1/2 βολές σφράγισε τη νίκη της ομάδας του στα 16΄΄ (75-71). Ο Μέικον μείωσε γρήγορα σε 75-73, αλλά ο Ουίλμπεκιν στάθηκε πάλι στη γραμμή της... φιλανθρωπίας και χωρίς να λαθέψει αυτή τη φορά διαμόρφωσε το τελικό 77-73...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρσία, Ράτσις, Πατέρνικο.

Οι συνθέσεις:

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σφαιρόπουλος): Ουίλμπεκιν 16 (3), Έβανς 7, Καλέιρο 4, Ουίλιαμς 11 (2), Τέιλορ, Ρέινολντς 6, Σόρκιν 9, Ντιμπαρτολομέο, Νάναλι 18 (1), Ζίζιτς 6, Λεσόρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι, Μέικον 17 (3), Παπαγιάννης 6, Παπαπέτρου 15 (3), Φέρελ 3 (1), Κασελάκης 3 (1), Ουάιτ 14 (4), Φλόιντ, Νέντοβιτς 13 (2), Έβανς 2, Σαντ Ρος.

