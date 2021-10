Κόσμος

Κατεχόμενα: Νέο ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή πολιτικό του ψευδοκράτους

Λίγα 24ωρα μετά το βίντεο με τον αποκαλούμενο πρωθυπουργό Ερσάν Σανέρ.

Νέο ροζ βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με φερόμενο πρωταγωνιστή ανώτερο στέλεχος του «Δημοκρατικού Κόμματος» του Σερντάρ Ντεκτάς στο ψευδοκράτος.

Λίγα 24ωρα μετά τις εικόνες με τον αποκαλούμενο Πρωθυπουργό, Ερσάν Σανέρ, για το οποίο ο τελευταίος κάνει λόγο για προϊόν μοντάζ, το νέο βίντεο εμφανίζει τον Τοζούν Τουλαλί και πάλι σε σκηνές βιντεοκλήσης με μία ημίγυμνη γυναίκα.

Προηγήθηκε ανάρτηση του Τούρκου καταζητούμενου Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος προειδοποίησε μέσω Twitter με νέες αποκαλύψεις εναντίον όσων Τουρκοκυπρίων πολιτικών στράφηκαν εις βάρος του.

Το βίντεο αναρτήθηκε σε λογαριασμό με την ονομασία «Deli Cavus» και προκαλεί νέες πολιτικές αναταράξεις στα Κατεχόμενα.

