Μίκης Θεοδωράκης: Η διαθήκη του δεν αφήνει τίποτα στην τύχη... (βίντεο)

Η σχέση του με τον Νίκο Κουρή – Θεοδωράκη, οι κληρονόμοι και οι διαχειριστές των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Μέσα από πέντε διαθήκες ο Μίκης Θεοδωράκης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του, δίνοντας σαφείς οδηγίες σχετικά με την διαχείριση όλων όσων άφησε πίσω του.



Όπως ανέφεραν στο "Πρωινό" ο συνθέτης οριοθέτησε με τον δικό του τρόπο, την σχέση του με τον Νίκο Κουρή – Θεοδωράκη, όρισε τους κληρονόμους και τους διαχειριστές των πνευματικών του δικαιωμάτων και έδωσε εντολή προς πάσα κατεύθυνση να μην «φυλακίζεται» το έργο του.

Παράλληλα, εξέφρασε και την επιθυμία το σπίτι του, στην περιοχή της Ακρόπολης, μαζί με όλα τα υλικά υπάρχοντά του, να λειτουργήσει στο μέλλον ως μουσείο το οποίο θα διαχειρίζεται το κράτος.

Για τον Νίκο Κουρή παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη συγγενική σχέση, τού επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το επώνυμο Θεοδωράκης, όπως ακριβώς συνέβαινε εις γνώση του τα τελευταία χρόνια.

