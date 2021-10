Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Δεκάδες κρούσματα σε σχολείο

Μεγάλη συρροή κρουσμάτων κορονoϊού σε μαθητές και καθηγητές του σχολείου.



Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι μαθητής του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων, στην Θεσσαλονίκη, είναι θετικός στον κορονοϊό. Όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ έγιναν rapid tests στους συμμαθητές του παιδιού και στη συνέχεια η διοίκηση του σχολείου προχώρησε σε αντίστοιχους ελέγχους σε ακόμα εννιά τμήματα της Α’, Β’ και Γ’ γυμνασίου, στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου εντοπίστηκαν μαθητές με κορονοϊό.

Όπως είπε στο Thestival ο αντιδήμαρχος Παιδείας στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κ. Κοσμάς Γυμνόπουλος, συνολικά εντοπίστηκαν 45 κρούσματα κορονοϊου, εκ των οποίων τα τρία είναι σε καθηγητές. «Υπάρχει ανησυχία. Αν γίνουν test σε όλα τα παιδιά του σχολείου, η διευθύντρια εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός θα είναι μεγαλύτερος. Τα παιδιά δεν έχουν συμπτώματα γι’ αυτό και δεν γίνονται tests. Από τα 11 τμήματα του γυμνασίου, μόνο σε δύο δεν υπάρχουν κρούσματα κορονοϊου. Ακόμα και τα παιδιά που βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό, δεν έχουν συμπτώματα», εξηγεί ο κ. Γυμνόπουλος. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος, η πλειοψηφία των καθηγητών είναι εμβολιασμένοι και όσοι δεν είναι, κάνουν υποχρεωτικά test, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο κ. Γυμνόπουλος εξηγεί ότι δεν έχει κλείσει κανένα τμήμα, διότι ο νόμος ορίζει πως για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να νοσεί το 50% +1 του τμήματος. «Εμείς έχουμε προχωρήσει σε δύο απολυμάνσεις με συνεργείο του δήμου και οι καθαρίστριες του σχολείου έχουν λάβει της απαραίτητες οδηγίες. Όλοι είναι ενήμεροι και βρισκόμαστε κοντά στα σχολεία, σε οτιδήποτε χρειάζεται να βοηθήσουμε», τονίζει ο κ. Γυμνόπουλος.

Επίσης, στο 3ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων επί της οδού Γεννηματά, εντοπίστηκε εχθές ένα κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Κοσμά Γυμνόπουλο «έγιναν tests σε όλους τους συμμαθητές του παιδιού. Τα αποτελέσματα των tests βγήκαν αρνητικά και ο μαθητής που νοσεί με κορωνοϊό είναι σε καραντίνα στο σπίτι του».

