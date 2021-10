Παράξενα

Απάτη μέσω αγγελίας: αντί για κινητό, το δέμα είχε.... νερό!

Η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα απάτης. Πλήρωσε το νερό για…κινητό.

Θύμα απάτης έπεσε μία ανυποψίαστη πολίτης στην Καρδίτσα.

Η άτυχη γυναίκα είχε παραγγείλει ένα κινητό τηλέφωνο, μέσω αγγελίας. Επικοινώνησε μαζί με τον άνδρα, από τη Χαλκίδα, που το πωλούσε και πλήρωσε με χρεωστική κάρτα το ποσό των 156 ευρώ.

Συμφώνησαν να της στείλει το κινητό τηλέφωνο με το ταχυδρομείο και κατά την παραλαβή διαπίστωσε ότι, αντί για κινητό είχε παραλάβει…ένα μπουκαλάκι νερό.

Μετά από συνεργασία των τμημάτων Ασφαλείας Καρδίτσας και Χαλκίδας εξιχνιάστηκε η απάτη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα.

