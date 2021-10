Αθλητικά

Άλεκ Μπάλντουιν: υποστήριξη στον σύζυγο της Χαλίνα Χάτσινς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και λύπη εκφράζει ο Άλεκ Μπάλντουιν για το θάνατο της συνεργάτιδάς του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ταινίας.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

«Συντετριμμένος» δηλώνει ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν από τον θάνατο τη διευθύντριας φωτογραφίας, την οποία πυροβόλησε κατά λάθος στα γυρίσματα μιας ταινίας γουέστερν στο Νέο Μεξικό.

«Δεν έχω λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη λύπη μου για το τραγικό ατύχημα όπου σκοτώθηκε η Χαλίνα Χάτσινς» έγραψε στο Twitter ο 63χρονος σταρ. «Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομική έρευνα για το πώς μπορεί να συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγο (της Χάτσινς) για να του προσφέρω υποστήριξη, στον ίδιο και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Η Χάτσινς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Rust, ο Τζόελ Σόουζα, 48 ετών, τραυματίστηκε επίσης αλλά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατος της Χάτσινς οφειλόταν σε «ατύχημα» με ένα όπλο που θα έπρεπε να ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Η έρευνα συνεχίζεται και μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη.

Ο Μπάλντουιν κλήθηκε να δώσει κατάθεση στην αστυνομία και αποχώρησε αμέσως μετά, χωρίς να του ασκηθεί δίωξη και χωρίς να γίνει καμία σύλληψη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σερίφη, τον Χουάν Ρίος.

Αληθινή η σφαίρα;

Το όπλο με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας στα γυρίσματα της ταινίας του Άλεκ Μπάλντουιν στο Νέο Μεξικό περιείχε μία μοναδική, πραγματική σφαίρα, ανέφερε ένα σωματείο του Χόλιγουντ σε υπόμνημα προς τα μέλη του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Μία πραγματική σφαίρα εβλήθη κατά λάθος στα γυρίσματα από τον πρωταγωνιστή, πλήττοντας τόσο τη διευθύντρια φωτογραφίας, το μέλος (μας) Χαλίνα Χάτσινς, όσο και τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα», ανέφερε σε αυτό το υπόμνημα το τοπικό παράρτημα του σωματείου IATSE, σύμφωνα με το Variety και το IndieWire.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών “αφάνισε” τους υπαλλήλους του (εικόνες)

daktylios.gov.gr: πώς εκδίδεται το σήμα κυκλοφορίας στην Αθήνα

Καναδάς: Μεταφορά μοσχεύματος με drone