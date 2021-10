Πολιτική

Περιφέρεια Αττικής: Επίθεση με βαριοπούλες και μπογιές (βίντεο)

Καταδρομική επίθεση μέσα στην νύχτα, από ομάδα αναρχικών.

Επίθεση με μπογιές και βαριοπούλες σε κτήριο της Περιφέρειας Αττικής έκαναν την νύχτα αυτοπροσδιοριζόμενοι ως αναρχικοί, μέλη της ομάδας «Μαύρο Συνδικάτο».

Τα μέλη της ομάδας, που κινήθηκαν μέσα στο σκοτάδι, ανήρτησαν μάλιστα στο διαδίκτυο και βίντεο, με σκηνές από την επίθεση.

Όπως αναφέρουν σε κείμενο τους, η επίθεση έγινε για το «μπαλάκι» των ευθυνών, σχετικά με τα προβλήματα και τις πρόσφατες εικόνες που είδαμε στην Αττική με την κακοκαιρία «Μπάλλος».

