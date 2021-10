Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Γερουλάνος: θα πάω “μέχρι τέλους” (βίντεο)

Τι λέει για την “επαναφορά” του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου και την πιθανή συνεργασία με ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήμουν ο μόνος που υπερασπίστηκα το ΠΑΣΟΚ όταν ήθελαν να το κάνουν «Κίνημα Αλλαγής». Το όνομα το αλλάζεις ως τέλος, ως επιστέγασμα μιας διαδικασίας. Λες το πρόγραμμα σου, τις προτάσεις σου στους πολίτες, δίνεις ένα καταστατικό για να ξέρει ο κόσμος τις θέσεις σου και μετά αλλάζεις όνομα», είπε ο Παύλος Γερουλάνος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ο ένας εκ των έξι διεκδικητών της ηγεσίας του κόμματος, ο κ. Γερουλάνος, «να μην μπερδευτούμε: αν αλλάξει πάλι το όνομα και αν το ΚΙΝΑΛ γίνει ΠΑΣΟΚ, δεν αρκεί για να γυρίσει ο κόσμος στο κόμμα».

Αναφορικά με την υποψηφιότητα του επεσήμανε ότι «υπάρχουν δύο εκατομμύρια πολίτες, σε σχέση με το 2009, που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Εμείς, ακόμη και με τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές που απαιτούνται για την υποψηφιότητα μου, κάνουμε προσπάθεια να γυρίσει ο κόσμος αυτός πίσω. Μιλήσαμε με όλους, έναν προς έναν και συγκεντρώθηκαν οι πάνω από 6.000 υπογραφές».

Ερωτηθείς αν επηρεάζεται η υποψηφιότητα του από εκείνη του Γιώργου Παπανδρέου, εάν υπάρχει περίπτωση υπαναχώρησης του, όπως έκανε ο Βασίλης Κεγκέρογλου ή στήριξης του Γιώργου Παπανδρέου, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στο πρώτο ή στον δεύτερο γύρο, ο κ. Γερουλάνος ήταν κάθετος, επαναλαμβάνοντας την φράση «πάμε μέχρι τέλους».

«Σε πολλά συμφωνούμε και με αρκετούς από τους υποψηφίους. Το πλαίσιο Αρχών είναι εν πολλοίς ίδιο όταν αγωνίζεσαι για την ηγεσία ενός κόμματος. Το κόμμα θα το «πάρει» όποιος πείσει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για το σήμερα και το αύριο. Όλοι έχουμε κοινές αρχές και αξίες. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι πολλοί υποψήφιοι. Ο κόσμος έχει κουραστεί από την κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δείξουμε ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί», υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Προσέθεσε ότι «όλη αυτή η «φασαρία» που γίνεται και στην κοινωνία, δεν είναι για να δει ένα «δίπολο». Γίνεται για να πει ο κόσμος «έχετε λύση στα προβλήματα μας;». Ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε ένα μοντέλο που οδήγησε σε κρίση και την οικονομία και την κοινωνία».

«Εγώ έχω παραμείνει στο κόμμα σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Η υποψηφιότητα μου και η παρουσία μου είναι να για σπρώχνει τον χώρο προς μια πιο προοδευτική πολιτική», είπε ο κ. Γερουλάνος.

«Εφόσον τελειώσουν οι εσωκομματικές διαδικασίες, θα φανεί η προοπτική που θα έχει η καινούρια ηγεσία και τα ποσοστά που μπορεί να διεκδικήσει το ΚΙΝΑΛ. Το Κίνημα Αλλαγής που δεν μοιάζει να διεκδικεί την εξουσία αυτήν την ώρα, μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον που θα είναι έτοιμος να μπει στο Μαξίμου, να πάρει εξουσίες και να τις δώσει στις τοπικές κοινωνίες και εκεί που υπάρχει λογοδοσία διαρκής και όχι μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια», είπε ο κ. Γερουλάνος.

Σε ότι αφορά μια πιθανή συνεργασία με την ΝΔ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γερουλάνος είπε ότι μπορεί να υπάρξει σύγκλιση, σε πλαίσιο προγραμματικών αρχών, με όποιον συγκλίνει προς τις παραπάνω θέσεις.

Σχετικά με τις θέσεις του στην οικονομία, ανάφερε ενδεικτικά, ότι προκρίνει την «αύξηση φόρων σε εισοδήματα που δεν επενδύονται πάλι στην Ελλάδα, αλλά φεύγουν στο εξωτερικό, όπως θα γίνει με τους πόρους του επόμενου ΕΣΠΑ», συμπληρώνοντας πως «αυτήν την στιγμή μέρος του ΕΣΠΑ μπορεί να διατεθεί στις τοπικές κοινωνίες και σε μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να βρουν πόρους από άλλες πηγές, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν αναδεικνύεται, όπως και ότι μπορεί να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών».

