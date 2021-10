Πολιτική

Κίνημα Αλλαγής: Επισήμως έξι υποψήφιοι για την ηγεσία

Η αρμόδια Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε τους έξι υποψήφιους για τη διεκδίκηση της ηγεσίας.

Επίσημα υποψήφιοι για την διεκδίκηση της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής είναι και οι έξι υποψήφιοι, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του Κινήματος Αλλαγής ολοκλήρωσε αργά το απόγευμα τον προβλεπόμενο έλεγχο των υπογραφών που κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΔΕΚΑΠ διαπίστωσε:

1. Και οι 6 υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό και συγκεκριμένα τη συγκέντρωση υπογραφών, είτε του 15% των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, είτε της συγκέντρωσης 5000 υπογραφών μελών.

2. Με δεδομένο το γεγονός ότι μετά τη σχετική επεξεργασία και έλεγχο των υπογραφών, όλοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν μοναδικές υπογραφές, πολλαπλάσιες του προβλεπόμενου ορίου για την ανακήρυξή τους, αποφάσισε ομόφωνα:

Ανακηρύσσει ως υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής τους, Νίκο Ανδρουλάκη, Παύλο Γερουλάνο, Χάρη Καστανίδη, Ανδρέα Λοβέρδο, Γιώργο Παπανδρέου και Παύλο Χρηστίδη.

Η ΕΔΕΚΑΠ καλεί τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος Αλλαγής, οι οποίοι ήδη δείχνουν τη συστράτευσή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, να συμβάλουν για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των μελών και φίλων του Κινήματος, στην δημοκρατική διαδικασία εκλογής προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ταυτόχρονα, συνεχίζει το έργο που έχει αναλάβει σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος, καθώς και την από 3/10/2021 απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για την επιτυχή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας.

