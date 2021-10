Αθλητικά

Kremlin Cup: η Σάκκαρη εγκατέλειψε τον ημιτελικό

Η αντίπαλός της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα προκρίθηκε χωρί κόπο στον τελικό.

Πρόωρο τέλος, είχε για την Μαρία Σάκκαρη, ο ημιτελικός του «Kremlin Cup», που φιλοξενείται στην Μόσχα. Το «χρυσό κορίτσι» του ελληνικού τένις, που αντιμετώπιζε την Ρωσίδα, Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, εγκατέλειψε το γήπεδο, καθώς αμέσως μετά το τέλος του πέμπτου γκέϊμ, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Στο πλαίσιο του επιβεβλημένου ιατρικού τάιμ άουτ, οι ιατροί εξέτασαν την Σάκκαρη και αφού μέτρησαν τις τιμές οξυγόνου, αλλά και την αρτηριακή πίεση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, έκριναν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα.

Στο σύντομο αγωνιστικό μέρος του ημιτελικού, η Ρωσίδα πρωταθλήτρια (Νο 37 στον κόσμο), αιφνίδιασε την Σάκκαρη (Νο 7) και προηγήθηκε σε μόλις οκτώ (!) λεπτά με 3-0, «σπάζοντας» το σερβίς της Ελληνίδας τενίστριας. Στο επόμενο δεκάλπετο, οι δύο παίκτριες, υπερασπίσθηκαν το σερβίς τους με την Αλεξαντρόβα να φθάνει στο 4-1 και την Σάκκαρη να αποσύρεται στην θέση της, ζητώντας ιατρική βοήθεια, λόγω αδιαθεσίας.

Αντίπαλος της Αλεξαντρόβα στον αυριανό (24/10) τελικό της διοργάνωσης, θα είναι η Εσθονή, Ανέτ Κονταβέϊτ (Νο 20), η οποία επικράτησε στον -χρονικά- πρώτο ημιτελικό της Τσέχας, Μαρκέτα Βοντρουσόβα με 6-3, 6-4.

