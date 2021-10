Κοινωνία

“Kallithea Night Run” - Καλλιθέα: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πού απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων.

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία: «5ος Νυχτερινός Αγώνας ¨Kallithea Night Run 2021¨» το Σάββατο 23/10/2021 θα πραγματοποιηθούν οι κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς περιοχής Δήμου Καλλιθέας, ως εξής:

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 19.00΄-22.00΄, στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ποσειδώνος (παλαιά Παραλιακή) και της οδού Σκίππη-Σκρά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 16.00΄-22.00΄, στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Θησέως), στην πλευρά του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα και στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ποσειδώνος (παλαιά Παραλιακή) και της οδού Πεισιστράτους.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

