Μπουρούσης: Εντυπωσιακό ντεμπούτο στην Α2

Ο Γιάννης Μπουρούσης ήταν εντυπωσιακός στο ντεμπούτο του στην Α2.



Με τον Γιάννη Μπουρούση απόλυτο κυρίαρχο στο ντεμπούτο του στην Α2 Ανδρών, η Καρδίτσα έγραψε το «δύο στα δύο», μετά τη νίκη της με 71-64 επί του Πανερυθραϊκού.

Ο Έλληνας σέντερ έμεινε στο παρκέ για μόλις 18 λεπτά, αλλά με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, φρόντισε να κάνει τη διαφορά για την ομάδας της γενέτειράς του.

Το αήττητο του διεύρυνε το Ψυχικό, το οποίο υπερασπίστηκε την έδρα του με 101-71 απέναντι στη Δάφνη Δαφνίου, αλλά και η Καβάλα, η οποία με το τελικό 89-80 υποχρέωσε το Μαρούσι στην πρώτη εφετινή ήττα του.

Πρώτη ήττα και για τον Τρίτωνα, που «έπεσε» στο... νήμα με 79-78 από τη γηπεδούχο Ελευθερούπολη, παρά τους 24 πόντους και τα 13 ριμπάουντ του Λουκά Μαυροκεφαλίδη.

Σε αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική της Α2 Ανδρών στο μπάσκετ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Α2 ΑΝΔΡΩΝ

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου

Ελευθερούπολη-Τρίτων 79-78

Καρδίτσα-Πανερυθραϊκός 71-64

Κόροιβος-Παγκράτι 86-59

Αμύντας-Φίλιππος Βέρ. 81-82 -2 παρ. (65-65κ.α., 73-73 α' παρ.)

Ψυχικό-Δάφνη Δ. 101-71

Καβάλα-Μαρούσι 89-80

Χαρ. Τρικούπης-Οίαξ Ναυπλίου 111-44

ΡΕΠΟ: Αγρίνιο