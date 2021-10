Αθλητικά

Αστέρας - Παναθηναϊκός: Νίκη με ανατροπή για τους Αρκάδες

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος ο Αστέρας Τρίπολης... έλαμψε ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό, φτάνοντας σε μία σπουδαία νίκη με 2-1 -και μάλιστα με ανατροπή- στο «Θ. Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Το γκολ του Καρλίτος (8ο εφετινό) δεν ήταν αρκετό για τους «πράσινους», που είδαν το προβάδισμά τους να γίνεται... θρύψαλα μέσα σε 12 λεπτά απ' τα τέρματα των Μπαράλες και Σόνι που προήλθαν από δικά τους παιδαριώδη λάθη, επιβεβαιώνοντας πως τα εκτός έδρας παιχνίδια αποτελούν μόνιμη «πληγή» φέτος στην οποία αδυνατούν να βρουν λύσεις.

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο 20λεπτο, όπου ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, ο Αστέρας έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία, όταν ο Σόνι γύρισε την μπάλα προς τον Μπαράλες που σούταρε με τη μία, αλλά ο Σάντσες έβαλε σωτήρια κόντρα για την άμυνα των «πράσινων».

Στο 30’ οι «πράσινοι» πήραν «κεφάλι» στο σκορ. Μετά από καταπληκτική πάσα του Ρούμπεν προς τον Παλάσιος που «έκοψε» στα... δύο την άμυνα του Αστέρα, ο Αργεντινός έφυγε στο τετ-α-τετ κι «έσπασε» την μπάλα προς τον Καρλίτος, ο οποίος σκόραρε για το 1-0 του Παναθηναϊκού και το 8ο εφετινό τέρμα του.

Η... χαρά των «πράσινων» δεν κράτησε περισσότερο από δύο λεπτά, καθώς στο 32’ (έπειτα από διπλό λάθος στην άμυνα του «τριφυλλιού») ο Πούγγουρας δεν έδιωξε με τη μία κι ανέτρεψε τον Μπαράλες. Ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε αμέσως πέναλτι και ο Αργεντινός φορ του Αστέρα ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 45’ από κακό βολέ του Μπρινιόλι, η μπάλα κατέληξε στον Σίτο λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή, ο οποίος έκανε εξαιρετική κούρσα απ’ τα αριστερά κι έβγαλε ασίστ... πάρε-βάλε στον Σόνι ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει από κοντά το 2-1, δίνοντας προβάδισμα στην αρκαδική ομάδα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Γιοβάνοβιτς πέρασε τον Ιωαννίδη, στη θέση του «εξαφανισμένου» Βιτάλ και τον Κώτσιρα αντί του Χουάνκαρ (πέρασε αριστερά ο Σάντσες), αλλάζοντας το σύστημα του Παναθηναϊκού σε καθαρό 4-4-2.

Στο 61’ από εκτέλεση φάουλ του Χατζηγιοβάνη λίγο έξω απ’ την περιοχή η μπάλα πέρασε δύο μέτρα πάνω απ’ τα δοκάρια του Τσιφτσή, ενώ στο 72’ ο Τσιφτσής έδιωξε με υπερένταση τη σέντρα του Παλάσιος, προ του Καρλίτος.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από ασίστ του Μπουζούκη, ο Ιωαννίδης καθυστέρησε χαρακτηριστικά και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία, ενώ στο 90’+3’ το σουτ του Παλάσιος κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Καστάνο, Βαλιέντε, Αλβάρες, Κρέσπι (73’ Λέο Τιλίκα), Μουνάφο, Σανταφέ (80’ Ιγκλέσιας), Σίτο (87’ Ατιένθα), Σόνι (73’ Ριέρα), Μπαράλες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες (75’ Χατζηθεοδωρίδης), Σάρλια, Πούγγουρας, Χουάνκαρ (46’ Κώτσιρας), Χατζηγιοβάνης (86’ Μπουζούκης), Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος, Βιτάλ (46’ Ιωαννίδης), Παλάσιος, Καρλίτος.