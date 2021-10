Αθλητικά

Super League: ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αντιμέτωποι με τιμωρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο αθηναϊκοί σύλλογοι απειλούνται με αποκλεισμό της έδρας τους για 1-2 αγωνιστικές.

Αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο τιμωρίας της έδρας τους, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ολυμπιακού, θα βρεθούν οι ΠΑΕ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, που κλήθηκαν σε απολογία για την Πέμπτη (21/10), από τον αθλητικό δικαστή της Super League, για τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής με Ατρόμητο και Ιωνικό, αντίστοιχα.

Οι δύο αθηναϊκοί σύλλογοι εγκαλούνται με βάση το άρθρο 15, παρ. 2 του πειθαρχικού κώδικα περί πυρσών, φωτοβολίδων κλπ. και ως δις υπότροποι απειλούνται με αποκλεισμό της έδρας τους για 1-2 αγωνιστικές.

Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ (για τον αγώνα με το Βόλο), αλλά ως μία φορά υπότροπη δεν κινδυνεύει προς το παρόν με τιμωρία του γηπέδου της.

Σε απολογία κλήθηκε επίσης ο ΠΑΣ Γιάννινα (για το ματς με τον Ολυμπιακό), καθώς και η ΠΑΕ Λαμία και ο μεγαλομέτοχός της, Πανουργιάς Παπαϊωάννου (για το παιχνίδι με τον Άρη).

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)

Σκυλακάκης για επίδομα θέρμανσης στον ΑΝΤ1: Μέχρι τις 10/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα

Πάτρα: Απολύθηκε ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βρέφος