Κολομβία - Ναρκωτικά: χειροπέδες στον “εγκέφαλο” μεγάλου καρτέλ

Ο πλέον καταζητούμενος διακινητής ναρκωτικών στην χώρα, έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Ο πλέον καταζητούμενος διακινητής ναρκωτικών της Κολομβίας, ο Ντάριο Αντόνιο Ούσουγα, επίσης γνωστός ως «Οτονιέλ», συνελήφθη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η κολομβιανή κυβέρνηση.

«Μεγάλα εύσημα στις δυνάμεις ασφαλείας (...) για τη σύλληψη στο Νεκόκλι του Ντάιρο Αντόνιο Ουσούγκα, επίσης γνωστός ως «Οτονιέλ», ανώτερος ηγέτης της Clan del Golfo», ανέφερε στο Twitter ο Εμίλιο Αρχίλα, σύμβουλος του προέδρου Ιβάν Ντούκε.

Η Clan del Golfo είναι η ισχυρότερη συμμορία διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον κόσμο.

Η σύλληψη του Οτονιέλ αποτελεί το μεγαλύτερο πλήγμα που κατόρθωσε να πετύχει η κολομβιανή κυβέρνηση στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα. Ο Οτονιέλ ήταν επικηρυγμένος επίσης από τις ΗΠΑ, που προσέφεραν αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ναρκέμπορος συνελήφθη στο Νεκόκλι, ένα από τα κύρια προπύργια της Clan del Golfo, κοντά στα σύνορα με τον Παναμά.

Ο 50χρονος Οτονιέλ ήταν επικεφαλής της Clan del Golfo που σχηματίστηκε από πρώην μέλη ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων που πολεμούσαν εναντίον αριστερών ανταρτών μέχρι τη δεκαετία του 2010.

Η συμμορία έχει παρουσία σε σχεδόν 300 δήμους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ινστιτούτο Indepaz.

