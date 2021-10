Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Ένταση με Ρομά - έκλεισαν την Αττική Οδό

Επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς, διαμαρτυρόμενοι για την θανατηφόρα καταδίωξη στο Πέραμα.

Κλειστή είναι η Αττική οδός, στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο, καθώς σημειώνονται επεισόδια με νεαρούς Ρομά που επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς, διαμαρτυρόμενοι για τη χθεσινή θανατηφόρα καταδίωξη στο Πέραμα, με θύμα έναν 20χρονο.

Στο σημείο είναι συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα. Έβαλαν φωτιές σε λάστιχα και πέταξαν πέτρες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται με εκτροπή στον ΣΕΑ Ασπροπύργου.

