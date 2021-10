Κοινωνία

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: “Καλά τους έκανα”, είπε ο δράστης

Τα ευρήματα των Αρχών, το χρονικό του εγκλήματος και οι αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες του δράστη και των θυμάτων του.

Ρεπορτάζ: Σπύρος Λεβειδιώτης, Αντιγόνη Θάνου

Στολή πολεμικών τεχνών βρήκαν στο σπίτι του 40χρονου οι αστυνομικοί λίγο μετά τη σύλληψη του στην ταράτσα της πολυκατοικίας στη Νέα Ερυθραία. Εκτός από τη στολή βρήκαν το όπλο, ένα τσεκούρι, δύο ξίφη, δύο αυτοσχέδια δρεπάνια, λεπίδες, φυσίγγια αλλά και μία συσκευασία που περιείχε πιθανόν ναρκωτικά.

Ο 40χρονος το πρωί του Σαββάτου πυροβόλησε από κοντινή απόσταση δύο εργαζόμενους που έκαναν έργα τοποθέτησης φυσικού αερίου έξω από ένα σπίτι.

«Εγώ άκουσα το γιο μου να φωνάζει ‘μας σκοτώνει. Βοήθεια μας σκοτώνει’. Και έτρεξα ξυπόλυτη κτλ και ήμουν η πρώτη και τον βλέπω μόλις έφευγε αυτός και του λέω ‘σκότωσες το παιδί γιατί;’ Μου λέει ‘καλά τους έκανα’, δηλώνει η μητέρα του τραυματία.

Στις 10:25 κάτοικος της περιοχής τηλεφώνησε στο 100 και περιέγραψε όσα προηγήθηκαν.

«Τον άκουσα δίπλα που φώναζε βοήθεια. Καλέσαμε αστυνομία αμέσως», περιγράφει στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας.

«Ακούω επανειλημμένους πυροβολισμούς, 6-7. Αμέσως κατεβαίνω και βλέπω, το είδα από πάνω, έναν άνθρωπο να είναι πεσμένος και να φωνάζει βοήθεια, πεθαίνω, πεθαίνω κι ένας άλλος πιο ελαφρά χτυπημένος», συμπληρώνει.

Ο 40χρονος έφυγε τρέχοντας από τον τόπο το εγκλήματος αφήνοντας αιμόφυρτους τους δύο άνδρες.

«Άκουσα μια φωνή, αυτός όταν έτρεχε και εξαφανίστηκε για να μάθετε, Για να μάθετε. κάτι είπε», σημείωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Το ένα από τα θύματά του έχει δεχθεί σφαίρες στην κοιλιά και στα πόδια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Αγία Όλγα. Η μητέρα του περιγράφει τον εφιάλτη:

«Εν ψυχρώ, εν ψυχρώ, δεν είχαμε καμία σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τίποτα, μου είπε ο γιος μου, τώρα ήρθα από το Αγία Όλγα ότι του είπε. Για τη σολωμονική τους λέει και σε τέτοια απόσταση άρχισε να πυροβολεί».

Ο 43χρονος υπάλληλος που τραυματίστηκε από τα πυρά περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα συνέβησαν λέγοντας τους πως γνώριζε τον δράστη ενώ τους υπέδειξε και το σημείο όπου κατευθύνθηκε.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κατευθύνθηκαν στο σπίτι του 40χρονου. Τον εντόπισαν στην ταράτσα και του πέρασαν χειροπέδες. Στην πυλωτή βρήκαν το 38άρι όπλο με το οποίο πυροβόλησε τους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής ο 40χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Τυχαία βρεθήκαμε γύρω στις 5 το πρωί για να φύγουμε για ταξίδι. Τον είδαμε ξανά με την κουκούλα, έτσι με αυτή την περίεργη την αμφίεση και φτάνοντας στο σπίτι του έβγαλε περίστροφο και πυροβόλησε τον κάδο των σκουπιδιών. Ενημέρωσε ο σύζυγος την Ασφάλεια. Ξέρουμε από τον άνθρωπο που μίλησε ότι όντως η υπηρεσία ενημερώθηκε αλλά από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα», είπε κάτοικος της περιοχής.

Η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά.

« Άκουσα από άλλους γείτονες που μένουν απέναντι από το σπίτι τους ότι τον τελευταίο καιρό, κρεμούσε λέει από την ταράτσα ανδρείκελα με αγχόνη», συμπληρώνει.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

