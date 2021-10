Ο Μητσοτάκης στην Σαουδική Αραβία

Πολιτική

Διήμερη επίσημη στη Σαουδική Αραβία για τον Πρωθυπουργό. Με ποιους θα συναντηθεί.

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί την Δευτέρα και την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της πρωτοβουλίας «Middle East Green Initiative», όπου θα μιλήσει στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο, που θα παραθέσει στους συμμετέχοντες ηγέτες ο Διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Την Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud στο ανάκτορο Al Yamamah. Μετά το πέρας των επαφών ο Διάδοχος θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του Πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του επενδυτικού και οικονομικού forum «Future Investment Initiative», όπου θα έχει συζήτηση με τον δημοσιογράφο John Defterios.

