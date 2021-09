Δένδιας: Επαφές με Άραβες για επενδύσεις και Τουρκία (εικόνες)

Πολιτική

“Μαραθώνιος” διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο “μαραθώνιος” των διπλωματικών επαφών που έχει στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στον ρόλο της Τουρκίας, αλλά και οι επενδύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε με Άραβες αξιωματούχους.

Κατά τη σημερινή συνάντηση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των στρατηγικών διμερών σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων.

Υπογραμμίζεται ότι ο Υπουργός από τα ΗΑΕ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί «ειδικό εταίρο» για τα Εμιράτα, και τόνισε την βούληση για διεύρυνση της στρατηγικής ατζέντας.

Πέρα από τις διμερείς σχέσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών προέβη σε ενημέρωση για την τουρκική παραβατική συμπεριφορά και ιδιαίτερα τις πρόσφατες ενέργειες. Επί των ανωτέρω, ο Εμιρατινός Υπουργός παρατήρησε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση, προσθέτοντας ότι τα Εμιράτα δεν είναι καθόλου κοντά σε οποιοδήποτε διευθέτηση. Επίσης αναφέρθηκε στον αρνητικό ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες σταθεροποίησης της Λιβύης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Nayef Al Hajraf. Κατά τη συζήτηση εξετάσθηκε η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι ανωτέρω, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στο Ριάντ τον περασμένο Απρίλιο.

Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η αποστροφή του Κουβεϊτιανού αξιωματούχου περί ενίσχυσης της συνεργασίας αυτής, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα καταλαβαίνει καλύτερα την περιοχή και τον πολιτισμό της σε σύγκριση με άλλα κράτη (της ΕΕ).»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΣΚ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, επισημαίνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης των ακραίων ιδεολογιών και σε άλλες χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα υπό το φως Αμερικανικής αναδίπλωσης, όπως για παράδειγμα από το Ιράκ.

Από πλευράς του, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή του Κόλπου και στο πλαίσιο αυτό έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάπτυξη συστοιχίας του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot στην Σαουδική Αραβία.

