Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεάν εξετάσεις μαστού στον “Άγιο Σάββα”

Δωρεάν Προληπτικό έλεγχο μέσω μαστογραφίας και υπεροχογρφήματος δωρεάν προσφέρει ο «Άγιος Σάββας» κατόπιν συμφωνίας με την Περιφέρεια Αττικής. Ποιες αφορά.

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγ. Σάββας για δωρεάν προληπτικούς ελέγχους μαστού σε γυναίκες της Αττική.

«Η πρόληψη σώζει ζωές-Θα συνεχίζουμε να υλοποιούμε προγράμματα που συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και στην θωράκιση της υγείας των γυναικών, αλλά και όλων των πολιτών», δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση προγραμμάτων Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την Υγεία των πολιτών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και η Διοικήτρια του Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγ. Σάββας Ο. Μπαλαούρα, υπέγραψαν σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας, κατά την επίσκεψη του κ. Πατούλη στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα το Σύμφωνο Συνεργασίας, διάρκειας 2 ετών, προβλέπει τη δωρεάν παροχή σε πολίτες της Περιφέρειας Αττικής των εξής εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου:

1. Ψηφιακές Μαστογραφίες

2. Υπερηχογραφήματα Έγχρωμα Υψηλής Ευκρίνειας – Ελαστογραφία

3. Συμπληρωματική Εξέταση Μαστογραφικού Ελέγχου με Τομοσύνθεση

Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία των 2 μερών, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεων ενημέρωσης, καθώς και εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια κλπ. που στόχο θα έχουν να καταστήσουν γνωστά στους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής τα οφέλη της Πρόληψης και του Προσυμπτωματικού Ελέγχου και τη σημασία τους για τη διατήρηση της υγείας των πολιτών.

Επισημαίνεται πως η υπογραφή του Συμφώνου έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για δωρεάν εξέταση Προληπτικού Ελέγχου Μαστού με έμφαση στη διαγνωστική κάλυψη, που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και συνεχίζεται μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος.

Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις (μαστογραφία, υπέρηχο μαστού ή πιο εξειδικευμένες εξετάσεις), πάνω από 400 γυναίκες. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανιχνεύθηκαν περιστατικά καρκίνου τα οποία αντιμετωπίστηκαν εξ ολοκλήρου στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

Στην υπογραφή του Συμφώνου στο Νοσοκομείο Αγ. Σάββας παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γ. Δημόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής, ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου Χ. Φασιανός, ο Διευθυντής Ακτινολογικού Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος Σ. Βλαχάκος, η Προϊστάμενη Χειρουργικού Τομέα Ε. Ντίνα και η συνεργάτιδα του Περιφερειάρχη Α. Ρόντου.

Με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Βρισκόμαστε σε ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία στη χώρα μας για την αντιμετώπιση του καρκίνου, το νοσοκομείο του Αγίου Σάββα, το οποίο έχει μία πολύ άξια διοικήτρια την κυρία Όλγα Μπαλαούρα η οποία μαζί με τους συνεργάτες της, κάνει εξαιρετικό έργο.

Είχαμε την χαρά να υπογράψουμε ένα Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την καλύτερη προάσπιση της υγείας των πολιτών, μέσω της πρόληψης η οποία σώζει ζωές.

Η Περιφέρεια είναι σε θέση να ενισχύσει με υψηλής τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα νοσοκομειακές δομές της Αττικής και αυτά τα προγράμματα θα ενισχυθούν και μέσα από το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, σε συνεννόηση με το Υπ. Υγείας και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες που υπάρχουν.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε δράσεις πρόληψης όπως η συγκεκριμένη καθώς για εμάς η διατήρηση της υγείας των πολιτών είναι προτεραιότητα. Με δεδομένο ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας έγκαιρης πρόληψης και διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, προσφέρουμε σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αγ. Σάββας δωρεάν μαστογραφίες, που αποτελούν ένα ισχυρό προληπτικό «όπλο». Θα συνεχίσουμε και με ανάλογες δράσεις.

Από την πλευρά της η Διοικήτρια Αγ. Σάββα, Ολγα Μπαλαούρα τόνισε τα εξής:

«Σήμερα είναι μία πάρα πολύ σημαντική μέρα, καθώς υπογράφουμε αυτό το πολύ ουσιαστικό σύμφωνο συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής. Ο Οκτώβριος είναι ο Μήνας έγκαιρης Πρόληψης και Διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η υπογραφή αυτής της συνεργασίας μας σήμερα, σηματοδοτεί τη δυνατότητα που δίνουμε σε ακόμα περισσότερες γυναίκες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας έτσι ώστε να μπορούν εγκαίρως να προλαμβάνουν και να διαγιγνώσκουν τον καρκίνο του μαστού ο οποίος σε σημαντικά ποσοστά, εφόσον άμεσα διαγνωστεί, είναι ιάσιμος. Είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Πατούλη και εύχομαι στο μέλλον να έχουμε κι άλλες τέτοιες συνεργασίες.

