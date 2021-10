ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Τραγωδίες στα γυρίσματα ταινιών και σειρών (βίντεο)

Περισσότεροι από 350 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε γυρίσματα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Η τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας “Rust”, όπου ο ηθοποιός Alec Baldwin πυροβόλησε και σκότωσε άθελά του τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Halyna Hutchins και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη Joel Souza, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των μέτρων ασφαλείας στη διάρκεια γυρισμάτων.

Περισσότεροι από 350 θάνατοι έχουν καταγραφεί στα χρονικά, με τη “μαύρη λίστα” να περιλαμβάνει ηθοποιούς, τεχνικούς και κασκαντέρ. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, αυτήν της ταινίας “The Conqueror” (1956), 91 μέλη του καστ εκδήλωσαν καρκίνο και οι μισοί πέθαναν αργότερα. Οι θάνατοι συνδέθηκαν με τα γυρίσματα σε περιοχή στην έρημο της Νεβάδα, όπου τρία χρόνια νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί πυρηνικές δοκιμές.

Σημειωτέον, ότι και ο πρωταγωνιστής John Wayne διαγνώστηκε με καρκίνο το 1964. Έφυγε από τη ζωή το 1979, σε ηλικία 72 ετών.

“Twilight Zone” (1982)

Τον Ιούλιο του 1982 συνετρίβη ελικόπτερο στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Twilight Zone”, προκαλώντας τον φρικτό θάνατο του ηθοποιού Vic Morrow, 53 ετών, και δύο παιδιών (του 7χρονου Muca Dinh Lee και της 6χρονης Renee Shin-Yi Chen).

Ο έλικας της ουράς του ελικοπτέρου χτυπήθηκε από θραύσματα μετά από έκρηξη σε σκηνή για τον πόλεμο του Βιετνάμ, και το ελικόπτερο συνετρίβη πάνω στους τρεις ηθοποιούς.

Ο σκηνοθέτης John Landis και άλλα 4 μέλη της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου του ελικοπτέρου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, αλλά αθωώθηκαν στο δικαστήριο.

“Cover Up” (1984)

Τον Οκτώβριο του 1984 ο ηθοποιός Jon-Erik Hexum, τραυματίστηκε θανάσιμα παίζοντας “ρώσικη ρουλέτα” στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς “Cover Up”. Αφού υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, υπέκυψε στο νοσοκομείο έξι ημέρες μετά το ατύχημα.

Ο 26χρονος ηθοποιός έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη σειρά “Voyagers!”

“The Sword of Tipu Sultan” (1989)

Η χειρότερη καταγεγραμμένη τραγωδία σε γυρίσματα, σημειώθηκε στην Ινδία το 1989. Στη διάρκεια γυρισμάτων της τηλεοπτικής δραματικής σειράς “The Sword of Tipu Sultan”, ξέσπασε πυρκαγιά στο στούντιο, με αποτέλεσμα 62 άνθρωποι (ηθοποιοί και τεχνικοί) να βρουν τον θάνατο. Ο πρωταγωνιστής Sanjay Khan γλίτωσε με σοβαρά εγκαύματα, αλλά χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 13 μήνες και να υποβληθεί σε 72 χειρουργικές επεμβάσεις.

“The Crow” (1993)

Τον Μάρτιο του 1993, ο ηθοποιός Brandon Lee, γιος του θρύλου των πολεμικών τεχνών, Bruce Lee, σκοτώθηκε στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “The Crow”. Πυροβολήθηκε σχεδόν εξ αποστάσεως από τον Michael Massee και παρά το γεγονός ότι το όπλο ήταν γεμάτο άσφαιρα, η έρευνα έδειξε πως στη θαλάμη είχε μείνει ένας κάλυκας, που καρφώθηκε στην κοιλιά του Lee και, αφού προκάλεσε ζημιά σε αρκετά όργανα, σφηνώθηκε στην σπονδυλική στήλη του.

Ο 28χρονος Brandon Lee ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας, υποδυόμενος έναν ροκ σταρ που σκοτώνεται από μία συμμορία και επιστρέφει στη ζωή, έχοντας αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις.

Ο Michael Massee, σε συνέντευξή του το 2005, αποκάλυψε πως εξακολουθούσε να βλέπει εφιάλτες στον ύπνο του, 12 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό στα γυρίσματα της ταινίας “The Crow”.

“CrossBones” (2004)

Τον Αύγουστο του 2004 ο κινηματογραφιστής Neal Fredericks, γνωστός για το “The Blair Witch Project”, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “CrossBones”.

Ένα αεροσκάφος, τύπου Cessna 206, κατέπεσε στη θάλασσα, ανοικτά της Φλόριντα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Ο πιλότος, ο σκηνοθέτης και άλλα δύο μέλη του συνεργείου σώθηκαν. Ωστόσο, ο 35χρονος Fredericks, ο οποίος είχε προσδεθεί στο εξωτερικό του αεροσκάφους, προκειμένου να πραγματοποιήσει εναέριες λήψεις, πνίγηκε.

“Midnight Rider” (2014)

Τον Φεβρουάριο του 2014 η βοηθός εικονολήπτη, Sarah Jones, παρασύρθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Midnight Rider”.

Εξαιτίας ενός ολέθριου λάθος στον προγραμματισμό, το κινηματογραφικό συνεργείο βρέθηκε πάνω σε σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Altamaha, στην Τζόρτζια, όταν μία εμπορική αμαξοστοιχία της CSX έκανε την εμφάνισή της και επικράτησε πανικός. Η Sarah Jones σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ τραυματίστηκαν άλλα επτά μέλη του συνεργείου.

“The Walking Dead” (2017)

Τον Ιούλιο του 2017, ο κασκαντέρ John Bernecker, τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς “The Walking Dead”.

Ο 33χρονος έπεσε από μπαλκόνι, σε ύψος 6 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Διακομίστηκε στο ιατρικό κέντρο της Ατλάντα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή μία ημέρα αργότερα.

“Deadpool 2” (2017)

Τον Αύγουστο του 2017, η κασκαντέρ Joi Harris σκοτώθηκε στη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας “Deadpool 2”. Η 40χρονη, με πολυετή εμπειρία από αγώνες μοτοσικλέτας, έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και “καρφώθηκε” στον Shaw Tower του Βανκούβερ, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Τραγική ειρωνεία: Ήταν η πρώτη της συμμετοχή ως κασκαντέρ σε ταινία.

