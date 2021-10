Κοινωνία

Πέραμα - Κούγιας: οι αστυνομικοί δεν είναι δολοφόνοι (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα. Πήραν ή όχι εντολή να σταματήσουν την καταδίωξη;

Ανθρωποκτονία κατά συρροήν αντιμετωπίζουν οι ρομά για τον τραυματισμό των επτά αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, Αλέξη Κούγια.

Όπως είπε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, οι αστυνομικοί δεν είναι δολοφόνοι, δεν είναι κακοποιοί, αλλά παιδιά με σπουδές και ιδιαίτερη αγωγή. "Δεν είναι οι άνθρωποι που ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν πάμε να κλέψουμε, να σκοτώσουμε, να βιάσουμε. Είναι φτωχά παιδιά" πρόσθεσε και σημείωσε ότι η διαδικασία κράτησής τους είναι επιβεβλημένη από τον νόμο.

“Έχουμε απέναντί μας και νεαρά παιδιά που κανείς δεν έχει δικαίωμα να τους αφαιρέσει τη ζωή, τα οποία όμως ξεκινούν τη μέρα τους με διαφορετικό τρόπο, από κακή αγωγή, από κακές συνθήκες ζωής. Εκείνη την ημέρα, τα συγκεκριμένα παιδιά, έκαναν μια διακεκριμένη κλοπή. Δεν έχουμε μια τυχαία περίπτωση. Έχουμε την περίπτωση ατόμων που ξεκίνησαν να αφαιρέσουν τη ζωή αστυνομικών και αστυνομικούς που αμήνθυκαν για να σώσουν τη ζωή τους" είπε ο κ. Κούγιας.

Σχετικά με το εάν ήταν ή όχι οπλισμένοι οι νεαροί, ο Αλέξης Κούγιας σχολίασε: "Όλοι λένε ότι ήταν άοπλα τα παιδιά. Ποιος το είπε; Εκείνος που έφυγε είναι σίγουρο ότι τα πήρε τα όπλα".

Σε ερώτηση για το εάν πήραν εντολή να σταματήσουν την καταδίωξη οι αστυνομικοί ο κ. Κούγιας απάντησε ότι καμία τέτοια εντολή δεν πήραν. "Είναι κατηγορηματικοί ότι δεν άκουσαν κάτι τέτοιο" είπε.

Για την ποσότητα των πυροβολισμών απάντησε ότι το ημιαυτόματο όπλο των αστυνομικών δικαιολογεί τις πολλές ριπές, ενώ εξήγησε ότι με 200 χλμ των ώρα είναι δύσκολο να σημαδέψει κανείς τα λάστιχα του αυτοκινήτου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας των Ρομά, Βασίλης Πάντζος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έκανε λόγο για μια πρωτοφανή καταδίωξη με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και να κινδυνεύσουν κι άλλες.

“Είναι πάρα πολλές οι σφαίρες, δεν δικαιολογείται σε τόσο μικρή απόσταση” είπε και τόνισε ότι η αστυνομία πρέπει να είναι αποτελεσματική και όχι τιμωρητική.

