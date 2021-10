Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα - Κορονοϊός: Οι εμβολιασμένοι και η μετάδοση του ιού

Τι προκύπτει από τα συμπεράσματα ολλανδικής έρευνας για την διασπορά της νόσου από ανθρώπους που είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Οι άνθρωποι που έχουν πλήρως εμβολιαστεί κατά της Covid-19, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μολύνουν άλλους με κορονοϊό, παρά την επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα, σύμφωνα με μια νέα ολλανδική επιστημονική μελέτη. Τα ευρήματα καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς ορισμένων ότι τα εμβόλια - πέρα από την προστασία των ίδιων των εμβολιασμένων - δεν αποτρέπουν παράλληλα την εξάπλωση της πανδημίας.

Οι Ολλανδοί ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Brechje de Gier του Κέντρου Επιδημιολογίας και Επιτήρησης Λοιμωδών Νόσων της Ολλανδίας, που έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα με το "New Scientist", υπολόγισαν ότι οι εμβολιασμένοι που μολύνονται με την παραλλαγή Δέλτα (οι λεγόμενες λοιμώξεις breakthrough), έχουν 63% μικρότερη πιθανότητα να μεταδώσουν τον κορονοϊό σε ανεμβολίαστους. Η μελέτη συνέκρινε τα διαγνωσμένα κρούσματα Covid-19 μέσα σε νοικοκυριά, όπου τα μέλη τους είχαν εμβολιαστεί ή ήtαν ακόμη ανεμβολίαστα.

Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε βρει προηγουμένως ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι που μολύνονται από την παραλλαγή 'Αλφα (κυρίαρχη πριν τη Δέλτα έως πριν λίγους μήνες), είχαν 73% μικρότερη πιθανότητα να μολύνουν άλλους. Συνεπώς η εμφάνιση της Δέλτα έχει μικρή μόνο αρνητική επίπτωση - της τάξης του 10% - στην μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, όσον αφορά την αποτροπή της μετάδοσης του ιού σε τρίτους.

Οι Ολλανδοί επιστήμονες επεσήμαναν ότι στην πραγματικότητα η πλήρης επίδραση των εμβολίων στην μείωση της μετάδοσης είναι μεγαλύτερη από 63%, επειδή οι περισσότεροι πλήρως εμβολιασμένοι άνθρωποι όχι απλώς δεν αρρωσταίνουν με Covid-19, αλλά δεν μολύνονται καν από τον κορονοϊό. Η De Gier ανέφερε ότι δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια η πλήρης θετική επίπτωση των εμβολίων στη μείωση της μετάδοσης του ιού, επειδή δεν είναι γνωστό πόσο ακριβώς ο εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης ενός εμβολιασμένου. Αν υποτεθεί ότι η μείωση είναι περίπου 50% (δηλαδή ένας εμβολιασμένος έχει τις μισές πιθανότητες να μολυνθεί από κορονοϊό από ό,τι ένας ανεμβολίαστος), τότε εκτιμάται ότι τα εμβόλια μειώνουν την μετάδοση πάνω από 80% συνολικά.

«Τα εμβόλια μειώνουν σαφέστατα την μετάδοση», τόνισε ο δρ Κρίστοφερ Μπάιρον Μπρουκ του Πανεπιστημίου του Ιλινόις των ΗΠΑ. «Οι εμβολιασμένοι πράγματι μεταδίδουν τον ιό σε μερικές περιπτώσεις, όμως τα στοιχεία είναι καθαρά σαν κρύσταλλο ότι ο κίνδυνος μετάδοσης για έναν εμβολιασμένο είναι πολύ-πολύ χαμηλότερος από ό,τι για έναν ανεμβολίαστο».

Μια μελέτη με επικεφαλής τον ίδιο έδειξε ότι, μετά από τη μόλυνση τους, οι εμβολιασμένοι αποβάλλουν λιγότερο κορονοϊό από τον οργανισμό τους και επιπλέον σταματούν να το κάνουν αυτό νωρίτερα σε σχέση με τους ανεμβολίαστους που μολύνονται.

