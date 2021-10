Πολιτική

KΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: Να γίνει ντιμπέιτ των υποψήφιων

Τι είπε για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με ΝΔ ή με ΣΥΡΙΖΑ και πόσο ψηλά είπε ότι μπορεί να είναι τα ποσοστά του Κινήματος Αλλαγής.

Την πεποίθηση του ότι το ΚΙΝΑΛ μπορεί να αναδειχθεί δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο υποψήφιος πρόεδρος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αποκάλυψε πως θα σταλεί επιστολή στην αρμόδια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή debate, εν όψει των εσωκομματικών εκλογών.

«Αν μεγαλώσει η παράταξη, θα είναι διαφορετικό το πολιτικό σύστημα και θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε και δεύτερο κόμμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτελεί προσωπική του προτεραιότητα το κόμμα να ξανά αποκτήσει τέτοια δυναμική, ώστε αυτά που πιστεύει να μπορούν να υλοποιηθούν στη χώρα.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, πως οραματίζεται ένα κόμμα ανοιχτό και όχι αρχηγικό, με αποφάσεις συλλογικής διαβούλευσης, που το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα είναι η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, η οποία ξαναήρθε στο προσκήνιο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί και να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι με το σημερινό μέγεθος η παράταξη δεν μπορεί να μπει σε τέτοια συζήτηση. «Προϋπόθεση είναι το κόμμα να μεγαλώσει, ώστε να μπορεί να επιβάλλει σε τέτοιες συνθήκες κάποιες αρχές και αξίες», πρόσθεσε

Αναφερόμενος στην τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση, σχολίασε πως δεν μπορεί να κάνει ουσιαστική κριτική και δομική αντιπολίτευση . «Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα. έχει ένα φορτίο 5ετίας στην πλάτη του το οποίο χαρακτηρίζεται από χαμηλή αξιοπιστία», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, αποκάλυψε πως θα στείλει επιστολή στην αρμόδια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με σκοπό να διοργανωθούν δυο ντιμπέιτ για όλους τους υποψηφίους του ΚΙΝΑΛ και ένα ντιμπέιτ για τον δεύτερο γύρο για τους δύο τελικούς υποψηφίους.

Πηγή: skai.gr





