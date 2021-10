Πολιτισμός

“Expendables 4”: φθάνουν στη Θεσσαλονίκη οι “Αναλώσιμοι”

Σταλόνε, Στέιθαμ, Γκαρσία και Μέγκαν Φοξ ετοιμάζουν βαλίτσες για Ελλάδα. Πότε θα χτυπήσει η πρώτη κλακέτα.

Δύο εβδομάδες γυρισμάτων, δύο μεγάλης έκτασης τοποθεσίες (μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά), στις οποίες κυρίαρχο ρόλο θα έχουν τεράστια πλατό για τις σκηνές δράσης, ορισμένα από τα οποία κατασκευασμένα ειδικά γι' αυτό τον σκοπό, αλλά και ο μεγαλύτερος αριθμός πρωταγωνιστών του Χόλιγουντ που έχει πατήσει ποτέ ταυτόχρονα πόδι στη Θεσσαλονίκη είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της τέταρτης ταινίας των «Expendables», που ξεκινά γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη. Πρωταγωνιστής στην τελευταία αυτή ταινία των «Αναλώσιμων» θα είναι, μάλιστα, ο μεγάλος αστέρας του Χόλιγουντ και δημιουργός του franchise Συλβέστερ Σταλόνε.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη κλακέτα για τις σκηνές που θα πραγματοποιήσουν οι βασικοί συντελεστές της ταινίας θα χτυπήσει μέσα στα πρώτα 24ωρα του Νοεμβρίου και η εβδομάδα που ξεκινά είναι η τελευταία για την προετοιμασία, την κατασκευή των σκηνικών, την άφιξη του εξοπλισμού αλλά και των συνεργείων στη Θεσσαλονίκη.

Στο τέλος της εβδομάδας και μέσα στις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσουν στην πόλη για τα γυρίσματα και όλοι οι πρωταγωνιστές, μια ομάδα από «Α' list» αστέρια της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Ο ηθοποιός δράσης Τζέισον Στέιθαμ, όπως και οι Άντι Γκαρσία και Μέγκαν Φοξ, που αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη εκτός απροόπτου με τον διάσημο στις ΗΠΑ τραγουδιστή Machine Gun Kelly, τον νυν σύντροφο της, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη μερικά 24ωρα πριν από τα γυρίσματα. Στη συνέχεια θα αναλάβουν τους ρόλους τους άμεσα, αφού ο διαθέσιμος χρόνος των σταρ για συμμετοχή στην ετοιμασία στους νέους «Αναλώσιμους» είναι περιορισμένος.

Ένα κατασκευασμένο από σκυρόδεμα, ξύλα, μεταλλικές επιφάνειες, γιγαντιαίο πρόπλασμα πολεμικού πλοίου, στους χώρους που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τους «Αναλώσιμους 4» στα Βασιλικά, ένα τεράστιο σκηνικό, για τον φωτισμό του οποίου έχουν μεταφερθεί τεράστιοι γερανοί που βοηθούν ώστε να φωτίζεται το «πλοίο» και ο γύρω χώρος με εντυπωσιακό τρόπο μόλις πέσει η νύχτα, όπως κι ένας βιομηχανικός χώρος με περισσότερα από 100.000 τ.μ στεγασμένης επιφάνειας στη δυτική Θεσσαλονίκη, που θα αλλάξει χρήση για περίπου δέκα ημέρες, θα είναι οι τοποθεσίες στις οποίες θα γυριστούν οι «Αναλώσιμοι» μέσα στο Νοέμβριο.

Το πρόγραμμα γυρισμάτων για την πρώτη εβδομάδα έχει σε μεγάλο βαθμό καθοριστεί, ενώ μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν άλλοι χώροι (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε γίνει με την ταινία του Αντόνιο Μπαντέρας, αν και, σύμφωνα με την παραγωγή, ο προγραμματισμός είναι δυναμικός και τίποτα δεν αποκλείεται, για τη δεύτερη τουλάχιστον εβδομάδα των γυρισμάτων.

Η κατασκευή των σκηνικών έχει γίνει από ελληνικά στην πλειοψηφία χέρια, τα συνεργεία για τα γυρίσματα και τις κάθε είδους ειδικές μηχανές κινηματογραφικών λήψεων, όπως και ο υπόλοιπος εξοπλισμός βρίσκονται στην πόλη στο σύνολό τους έπειτα από εβδομάδες προετοιμασίας, ενώ δεκάδες χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν νοικιαστεί σε όλη την πόλη, για τη φιλοξενία όσων θα συμμετέχουν στην ταινία. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των αστέρων του Χόλιγουντ που φτάνουν τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να απολαύσει υψηλού επιπέδου φιλοξενία σε ξενοδοχειακή μονάδα που εξασφαλίζει και μια σχετική εγγύτητα από το τεράστιο stage γυρισμάτων στα Βασιλικά.

Οι «Αναλώσιμοι 4» ξεκινούν, λοιπόν, γυρίσματα μόλις φύγει ο Οκτώβριος στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να «αλώσουν» το box office μόλις η ταινία -το πρώτο τμήμα γυρισμάτων της οποίας έχει ολοκληρωθεί ήδη στο Λονδίνο- κάνει πρεμιέρα.

