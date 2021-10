Κόσμος

Ρωσία: κατάρρευση πολυκατοικίας από έκρηξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέρος της πολυκατοικίας κατάρρευσε λόγω έκρηξης που σημειώθηκε, ενώ οι ένοικοι ήταν μέσα.

Έκρηξη αερίου κατέστρεψε τμήμα ενός πενταώροφου κτιρίου κατοικιών στη ρωσική πόλη Ναμπερέζνιε Τσέλνι, που βρίσκεται 930 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS σε διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν έξι διαμερίσματα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων η έκρηξη προκλήθηκε λόγω διαρροής αερίου.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο παιδιά ηλικίας 17 και 11 ετών. Μερικοί άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, αλλά όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων είναι ζωντανοί και διασώστες επικοινωνούν μαζί τους. Πηγή στις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων την οποία επικαλείται το πρακτορείο TASS, ανέφερε ότι κάτω από τα ερείπια παραμένουν δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Οι διασώστες απομάκρυναν 32 ενοίκους.

Βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα δείχνει ότι η οροφή και τμήμα δύο ανώτερων ορόφων κατέρρευσαν, ενώ τα φώτα παρέμεναν ακόμη αναμμένα σε άλλα διαμερίσματα του κτιρίου.

Οι εκρήξεις αερίου είναι σχετικά συχνές στη Ρωσία λόγω της παλαιότητας των υποδομών και των ανεπαρκών κανονισμών ασφαλείας.

Τον Σεπτέμβριο, από έκρηξη φυσικού αερίου σε κτίριο κατοικιών στη ρωσική πόλη Νογκίνσκ έχασαν την ζωή του δύο άνθρωποι, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε άλλη έκρηξη που σημειώθηκε σε ρωσικό χωριό στην περιοχή Λιπέτσκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “έκρηξη” θανάτων και 3937 νέα κρούσματα

Γεννηματά - ΚΙΝΑΛ: Λουλούδια και μαύρη κορδέλα στην είσοδο (εικόνες)

Πέραμα - Κούγιας για καταδιώξη: η εντολή δόθηκε σε άλλους αστυνομικούς