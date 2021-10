Life

“Το Πρωινό” - Μαστροκώστα για Γεννηματά: “πάγωσα” και αμέσως σκέφθηκα τα παιδιά της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγκινητικές αναφορές της για την περίοδο που νοσούσε με καρκίνο και την ψυχολογία των ασθενών. Τι λέει για τον Τραϊανό Δέλλα και την οικογένεια τους.

«Έχω στενοχωρηθεί πολύ για την Φώφη Γεννηματά. Πάγωσα όταν το άκουσα», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έχει περάσει και η ίδια καρκίνο.

Με αφορμή και δηλώσεις της Φώφης Γεννηματά προ δύο ετών ότι αυτό που σκεφτόταν πάντοτε όταν αγωνιζόταν να θεραπευθεί ήταν τα παιδιά της, η Γωγώ Μαστροκώστα είπε ότι «κάθε άνθρωπος σε τέτοια θέση σκέφτεται πρώτα τα παιδιά του, είναι φυσιολογικό όταν είσαι μάνα».

Για τον καρκίνο και τους καρκινοπαθείς είπε ακόμη «λέμε «το παλεύει» ή μου λένε «είσαι μαχήτρια», εγώ λέω ότι ήμουν τυχερή. Θεωρώ και ότι η δύναμη του μυαλού μπορεί να πετύχει αρκετά πράγματα. Δεν πρέπει να τρομοκρατείται ο κόσμος κάθε φορά που ακούμε κάτι. Ιατρικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και δεν υπάρχουν στάνταρ».

«Κάθε φορά που ακούς κάτι λες «δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό; Τι γίνεται;», αλλά είναι στιγμιαίο και μετά μπαίνεις στην θέση της μάνας, τι θα γίνουν τα παιδιά της, δεν είναι τόσο το έργο που αφήνεις, όσο τα παιδιά σου», ανέφερε η Γωγώ Μαστροκώστα.

Όπως εξομολογήθηκε, «δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν στιγμές να μην λιγοψυχήσεις σε τέτοια κατάσταση. Αν έχεις βοήθεια από ανθρώπους γύρω σου όμως, μπορείς να κάνεις ένα κλικ και να το αλλάξεις αυτό και να πάρεις πάλι δύναμη»

Με αφορμή το κίνημα #MeToo η Γωγώ Μαστροκώστα είπε ότι δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια παρενόχληση, λέγοντας πάντως ότι «ίσως να έφευγα λίγο πριν, να έφευγα μια στιγμή πριν συμβεί», ενώ για τις καταγγελίες που έχουν ακουστεί ανέφερε ότι την έχουν σοκάρει και ότι την στενοχωρεί το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν αμέσως, εκείνη την στιγμή, να πουν τι συνέβη, συμπληρώνοντας «έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που έχει ακουστεί το όνομα τους για κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά δεν έχω να πω κάτι σε βάρος τους από την δική μας συνεργασία».

«Κάποιος που δεν ξέρει τον Τραϊανό Δέλλα θεωρεί ότι είναι πολύ «βαρύς» σαν χαρακτήρας. Όμως αν τον γνωρίσεις λίγο διαπιστώνεις ότι είναι λιγομίλητος, έχει εξαιρετικό χιούμορ, είναι φιλόξενος, είναι καλόκαρδος», είπε για τον σύζυγο της.

Είπε ακόμη ότι από όταν γνώρισε τον σύζυγο της, τον εμπιστεύθηκε πλήρως και για όλα και έτσι ήταν πιο εύκολο για εκείνη να «βγει» από τον λαμπερό κόσμο της showbiz, όπως έχει κάνει εδώ και χρόνια, λέγοντας ότι θα πρέπει να δεχθεί κάποια πολύ δελεαστική πρόταση για να αποφασίσει να επιστρέψει στην τηλεόραση.





Ειδήσεις σήμερα:

Λιάνης: η Γεννηματά λιποθυμούσε στις σκάλες, αλλά… (βίντεο)

Κορονοϊός - Κρούσματα: Ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα

“Άγριες Μέλισσες”: το επεισόδιο της Τρίτης και spoiler για την Ελένη (βίντεο)