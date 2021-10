Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: η κηδεία της και το λαϊκό προσκύνημα

Όλες οι λεπτομέρειες για το "τελευταίο αντίο" στη Φώφη Γεννηματά. Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της.

Την Τετάρτη στο Α' Νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία της Φώφης Γεννηματά, η οποία "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 πμ στην Μητρόπολη Αθηνών. Στις 14:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών και αμέσως μετά η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου η κηδεία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής θα τελεσθεί με δημόσια δαπάνη. Παράλληλα, ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος διατελέσασα αναπληρώτρια Υπουργός, Υφυπουργός, Νομάρχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτής, αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία της οι τιμές που προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.

Η Φώφη Γεννηματά είχε εισαχθεί στις 12 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο με ειλεό, όπου διαπιστώθηκε ότι η «βασική της νόσος», δηλαδή ο καρκίνος, επανεμφανίστηκε. Το βράδυ της Κυριακής η υγεία της επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα.

Ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Αναστολή του νομοθετικού έργου για την τρέχουσα εβδομάδα και του κοινοβουλευτικού έργου, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

Σε μήνυμα της, λίγα λεπτά από την ανακοίνωση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έκανε λόγο για μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο.

Συγκλονισμένος πληροφορήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σαουδική Αραβία όπου βρίσκεται, τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα επιστρέψει στην Αθήνα αύριο το βράδυ.

Τα ειλικρινή του συλληπητήρια εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντάς την έντιμη κι αγωνίστρια!

"Η απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας" τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Σε μηνύματα τους οι διεκδικητές της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής, στις εκλογές που έχουν δρομολογηθεί για τις 5 και 12 Δεκεμβρίου, δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, ενώ στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί παγωμάρα και υπάρχουν μόνο δάκρυα για την Φώφη Γεννηματα, για την οποία όλοι εύχονταν και πολλοί πίστευαν ότι θα κερδίσει και αυτήν την μάχη και ότι σύντομα θα επέστρεφε και στην ενεργό πολιτική δράση.

«Μια αληθινή αγωνίστρια της ζωής, μια γυναίκα που δεν λύγισε ποτέ μπροστά στις δυσκολίες, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο παλεύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή και παραδίδοντας μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας, δύναμης και ήθους», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη και στο χώρο του αθλητισμού, με τις ομάδες, μία, μία να αναρτούν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά της.

Η μάχη της Φώφης Γεννηματά ξεκίνησε το 2008 όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού. Πάλεψε σκληρά και νίκησε αλλά ο καρκίνος χτύπησε ξανά την πόρτα της. Μάλιστα για τον αγώνα της είχε μιλήσει και δημόσια, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολίες.

Τραγική ειρωνία ότι "έφυγε" τελικά από τη ζωή ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού.

