Γεννηματά: Εθνικό πένθος την Τετάρτη

Εθνικό πένθος κηρύχθηκε για την Τετάρτη, με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Εθνικό πένθος κηρύσσεται, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά, η οποία "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 πμ στην Μητρόπολη Αθηνών. Στις 14:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών και αμέσως μετά η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου η κηδεία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής θα τελεσθεί με δημόσια δαπάνη. Παράλληλα, ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος διατελέσασα αναπληρώτρια Υπουργός, Υφυπουργός, Νομάρχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτής, αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία της οι τιμές που προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.

Ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Αναστολή του νομοθετικού έργου για την τρέχουσα εβδομάδα και του κοινοβουλευτικού έργου, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

Σε μήνυμα της, λίγα λεπτά από την ανακοίνωση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έκανε λόγο για μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο.

Συγκλονισμένος πληροφορήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σαουδική Αραβία όπου βρίσκεται, τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα επιστρέψει στην Αθήνα αύριο το βράδυ.

Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναστέλλει όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις για τις επόμενες μέρες, κάτι που έχουν κάνει και τα υπόλοιπα κόμματα.

