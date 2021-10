Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Όταν συγκλόνισε μιλώντας για τη μάχη με τον καρκίνο (βίντεο)

Η Φώφη Γεννηματά είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη δύσκολη μάχη της με τον καρκίνο και είχε συγκλονίσει με τους φόβους της, ιδιαίτερα για τα παιδιά της.

Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή σήμερα, έπειτα από πολυετή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τις τελευταίες ημέρες, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς η υγεία της είχε παρουσιάσει ξαφνική επιδείνωση. Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας γνωστό ότι η Φώφη Γεννηματά άφησε την τελευταία της πνοή στις 12:04 παρά τις προσπάθειες των γιατρών της.

Η Φώφη Γεννηματά είχε συγκλονίσει όταν επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο, σε συνέντευξή της στην εκπομπή “Μεσάνυχτα” του Alpha. Όπως είχε υποστηρίξει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, τη δύναμη να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, όταν ήρθε αντιμέτωπη με τη νόσο για πρώτη φορά, την άντλησε από τα παιδιά της.

Η Φώφη Γεννηματά είχε χάσει και τους δύο γονείς της από καρκίνο. Το 2008, σε ηλικία 44 ετών, διαγνώστηκε και η ίδια με καρκίνο του μαστού. Η μικρή της κόρη ήταν τότε μόλις 2 ετών και η ίδια δεν άντεχε στην ιδέα ότι τα παιδιά της θα μεγαλώσουν χωρίς τη μητέρα τους. Έπειτα από λίγο καιρό, νόσησε με καρκίνο και η αδελφή της.

“Τα συναισθήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι η μικρή σου μπορεί να μην σε θυμάται καν, πώς είσαι. Να μη θυμάται τη μορφή σου, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μη γνωρίσει το χάδι σου” είχε αναφέρει η Φώφη Γεννηματά.

“Τουλάχιστον εμείς ήμασταν πολύ μεγαλύτερες όταν τους χάσαμε. Είχαμε προλάβει αν ζήσουμε έστω αυτό το σύντομο διάστημα μαζί τους αλλά έντονο, με πολύ έντονες αναμνήσεις μαζί τους, με πολλή αγάπη. Πήραμε πολλή αγάπη” πρόσθεσε.

“Τρόμος μ’ έπιανε στη σκέψη ότι μπορεί τα παιδιά μου που με τόσο κόπο, τόση προσπάθεια απέκτησα στη ζωή μου, να τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους, γιατί είναι πολύ οδυνηρό” είχε πει χαρακτηριστικά η Φώφη Γεννηματά.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, είχε εξομολογηθεί τότε πως από τη στιγμή που ο καρκίνος της χτύπησε την πόρτα, αντέδρασε σχεδόν αστραπιαία. “Το Σάββατο το διαπίστωσα, τη Δευτέρα χειρουργήθηκα και το επόμενο Σάββατο ήμουν σε ένα συνέδριο και μιλούσα από το βήμα”.

Η Φώφη Γεννηματά είχε αποκαλύψει πως είχε επιλέξει να μιλήσει στα παιδιά της ανοιχτά για τον καρκίνο καθώς αφενός ήθελε να γνωρίζουν την αλήθεια από την ίδια και αφετέρου επηρεάστηκε και η δική τους ζωή από αυτό.

