“Το Πρωινό”- Σωπρανίδης: το διαβητικό κώμα, το μποξ και ο πρωταθλητισμός

Οι αναφορές των γιατρών για “θαύμα”, οι δυσκολίες του πρωταθλητισμού για ένα άτομο εξαρτημένο από την ινσουλίνη και τα χρόνια που δεν είχε επαφές με την μητέρα του.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Τρίτη ο πυγμάμος Λεωνίδας Σωπρανίδης.

Μιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, ο αθλητής, που πάσχει από διαβήτη μίλησε για την ζωή του και την ενασχόληση με το μποξ, με τις ιδιαιτερότητες που έχει για ένα άτομο που είναι εξαρτημένο από την ινσουλίνη.

Όπως είπε, «μεγάλωσα στο Κιλκίς, σε ηλικία 16 ετών πήγα στην Θεσσαλονίκη. Σε μικρή ηλικία διαγνώστηκα με διαβήτη τύπου 1. Καθυστέρησαν πολύ να καταλάβουν ότι έχω αυξημένο σάκχαρο, νόμιζαν ότι είχα αμυγδαλές. Είχα σάκχαρο πάνω από 600, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο».

«Σε ηλικία δύο ετών έπεσα σε βαρύ κώμα επί τρεις ημέρες και οι γιατροί είπαν «αν ζήσει το παιδί, θα είναι φυτό». Τελικώς, ξύπνησα σαν να μην έχω τίποτα μετά από τρεις ημέρες και οι γιατροί μίλησαν για θαύμα. Με κράτησαν στο νοσοκομείο για έξι μήνες, προκειμένου να μου γίνονται διαρκώς οι ενέσεις», αφηγήθηκε ο Λεωνίδας Σωπρανίδης.

Συμπλήρωσε πως «από δύο ετών είμαι ινσουλινοεξαρτώμενος, αλλά τα εμπόδια τα βάζουμε εμείς στον εαυτό μας και η αρρώστια μου πλέον δεν είναι εμπόδιο. Το βλέπω ως κίνητρο, πέρα από τον επιπλέον κόπο που πρέπει να καταβάλλω λόγω της ασθένειας».

Σε ότι αφορά την οικογένεια του είπε «οι γονείς μου χώρισαν στα 16 μου, ο πατέρας μου δούλευε επί χρόνια για πολλούς μήνες κάθε φορά στο εξωτερικό και ερχόταν ανά τακτά διαστήματα στο Κιλκίς, όπου ζούσαμε και όπου επέστρεψα για να φροντίζω και την κατά 4 χρόνια μικρότερη αδελφή μου. Η μεγαλύτερη αδελφή μου είχε πάρει τον δρόμο της, καθώς εργαζόταν στο Κιλκίς».

«Είχα να δω την μητέρα μου, που από τον χωρισμό της και μετά ζει στην Κρήτη, για τρία χρόνια. Πριν από δύο χρόνια την επισκέφθηκα στην Κρήτη, είπαμε διάφορα και για ένα διάστημα επέστρεψε για λίγο για να μας δει και έκτοτε έχουμε αραιή επικοινωνία», είπε ο νεαρός αθλητής.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις του, ο Λεωνίδας Σωπρανίδης είπε «το ρεκόρ μου είναι 4-5 ήττες σε περίπου 70 αγώνες, που όμως ήταν κυρίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Στον πρώτο αγώνα στην Αμερική, σε επαγγελματικό επίπεδο, στα 67 κιλά, έβγαλα νοκ άουτ τον αντίπαλο στα 20 δευτερόλεπτα!».

«Το επαγγελματικό μποξ έχει λεφτά, αλλά στην Ελλάδα είμαστε ακόμη σε χαμηλό επίπεδο. Πλαγίως με έχουν προσεγγίσει να στήσω αγώνα, αλλά δεν είναι τόσο πολλά τα χρήματα», αποκάλυψε ο Λεωνίδας Σωπρανίδης.

