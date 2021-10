Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για τον συνωστισμό στον Άγιο Δημήτριο: Η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια

Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τον συνωστισμό πιστών στον Άγιο Δημήτριο.

«Η ανεμελιά που επέδειξε πέρυσι η κυβέρνηση στον εορτασμό του Αγ. Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, οδήγησε στο σφοδρό δεύτερο κύμα της πανδημίας», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «η επανάληψη του ίδιου λάθους φέτος, που αφού πέταξε λευκή πετσέτα στην πανδημία κάνει τα στραβά μάτια στις ίδιες εικόνες στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, καθιστά σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μικροπολιτικό παιχνίδι της ΝΔ, που είναι όμως κίνηση μεγάλου υγειονομικού ρίσκου και δείχνει τραγική υποτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας και των προειδοποιήσεων των ειδικών».

«Με την πανδημία ήδη εκτός ελέγχου, με σχεδόν 4.000 κρούσματα και 30-40 νεκρούς τη μέρα, με παταγώδη αποτυχία στο εγχείρημα του εμβολιασμού και με τον ECDC να κατατάσσει την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου, με δυσμενή πρόγνωση για τις επόμενες δύο εβδομάδες, τα κυβερνητικά αντανακλαστικά είναι επικίνδυνα προβληματικά και ανεύθυνα» σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, προσθέτοντας: «Ειδικά για τη βόρεια Ελλάδα, που έρχεται αντιμέτωπη με έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, αφού τα στοιχεία του τελευταίου 7ημέρου (κρούσματα/100.000 πληθυσμού) δείχνουν μεγάλη επιδείνωση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο και τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλά».

«Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση με τις επιλογές της παίζει με την υγεία των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

