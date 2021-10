Πολιτισμός

“The 2night Show” - Χαλκιάς: οι παλιοί ηθοποιοί που γνώρισα δεν είχαν παραβατική συμπεριφορά

Τι είπε για τις καταγγελίες στο χώρο του θεάματος αλλά και για τον χαρακτηρισμό που έχει δεχθεί από συναδέλφους του ως «παρωχημένος».



Στην παρέα του «The 2night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης και ο Τάσος Χαλκιάς.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον χαρακτηρισμό που έχει δεχθεί από συναδέλφους του ως «παρωχημένος», αλλά και για τον λόγο που απέρριψε τη συμμετοχή του στο θεατρικό έργο «Το κλουβί με τις τρελές».

Με αφορμή τις καταγγελίες στον χώρο του θεάματος, μίλησε για το αν ίσχυε κάτι αντίστοιχο και για παλιότερους σκηνοθέτες ή ηθοποιούς.

«Έχω γνωρίσει όλους τους παλιούς, μεγάλους και σπουδαίους σκηνοθέτες, από τον Αλέξη Μινωτή, τον Αλέξη Σολωμό μέχρι τον Σωκράτη Καραντινό, τον Δημήτρη Ροντήρη κ.ά. Τον γνώρισα αλλά δεν δούλεψα με τον Κουν. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς να έχει προβεί σε τέτοια παραβατική κατάσταση, που να ήταν αξιοτιμώρητη. Μέσα σε μια δουλειά μπορούν να συμβούν βρισίδια και τσακωμοί, στην αντίληψή μου δεν έχει πέσει χειροδικία» είπε ο Τάσος Χαλκιάς.

«Στον Μινωτή, αν δεν του άρεσε κάποιος, απλά τον παρατούσε και δεν ασχολούνταν. Εγώ πάντως στους παλιούς δεν γνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Αντίθετα, όταν η ειδικότητα του σκηνοθέτη πήρε επάνω της μια αρχηγία… Το θέατρο για εμένα δεν είναι ο σκηνοθέτης, είναι ο ηθοποιός. Το θέατρο δεν χρειάζεται σκηνοθέτη. Αν διαβάσεις καλά το έργο και κατανοήσεις τον λόγο σου δεν χρειάζεσαι κανέναν σκηνοθέτη. Ηθοποιούς χρειάζεται το θέατρο. Η παντοκρατορία και παντοδυναμία του σκηνοθέτη με βρίσκει εντελώς αδιάφορο. Κανείς δεν μπορεί να παίξει τον Άμλετ αν δεν μπορεί ότι και να του πει ο σκηνοθέτης» κατέληξε ο Τάσος Χαλκιάς.

