Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: ιδιαίτερα έμπειροι οι αστυνομικοί (βίντεο)

Τι λέει για την απόπειρα δολοφονίας των ένστολων, τον νεαρό που διαφεύγει την σύλληψη και το προφίλ των κατηγορούμενων αστυνομικών, τους οποίους υπερασπίζεται.

«Οι εντολείς μου με εξουσιοδότησαν αν εκφράσω την λύπη τους για την απώλεια ενός ανθρώπου», δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας, λίγη ώρα μετά από την μεταφορά στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, των 7 αστυνομικών που κατηγορούνται για τον θάνατο του νεαρού Ρομά, στην καταδίωξη στο Πέραμα.

Όπως είπε, «προηγήθηκε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον τους και αυτό είναι κάτι για το οποίο κατηγορείται και ο συλληφθείς και ο νεαρός που διαφεύγει την σύλληψη», και παρά τις διαβεβαιώσεις των δικών του ακόμη δεν έχει παραδοθεί.

Ο κ. Κούγιας προσέθεσε ότι «έχει και πολιτικές προεκτάσεις το θέμα, κάτι που γίνεται σε υποανάπτυκτες χώρες», συμπληρώνοντας πως άκουσε πρώην Πρόεδρο κόμματος να λέει ότι οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη είχαν μικρή πείρα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο τους, «αυτός που έχει την λιγότερη πείρα έχει υπηρεσία 5 ετών και αυτός με την μεγαλύτερη πείρα έχει υπηρεσία 15 ετών. Ο υπαστυνόμος είναι αριστούχος και είναι όλοι παιδιά φτωχών οικογενειών από την βόρεια Ελλάδα».

«Οι αστυνομικοί αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τους συναδέλφους τους και μάλιστα κινήθηκε, λανθασμένα κατά την γνώμη μου, πειθαρχική διαδικασία σε βάρος τους, με το ερώτημα της απόταξης», είπε ακόμη ο συνήγορος των 7 αστυνομικών.

Μάλιστα, διένειμε ο ίδιος το απολογητικό υπόμνημα του βαθμοφόρου αστυνομικού, λέγοντας στους δημοσιογράφους «αν μια λέξη από όσα γράφω δεν είναι αλήθεια, σας προκαλώ να εκθέσετε και εμένα και τους αστυνομικούς».

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις διαβιβάσεις στον ασύρματο, μεταύ του Κέντρου Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ από την διάρκεια της καταδίωξης.

