Φώφη Γεννηματά: Συντετριμμένη η αδερφή της (εικόνες)

Δίπλα στο φέρετρο της Φώφης Γεννηματά από νωρίς βρίσκεται η αδελφή της, Μαίρη Γεννηματά.



Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην Μητρόπολη Αθηνών από νωρίς το πρωί για το "ύστατο χαίρε" στην Φώφη Γεννηματά, που σε ηλικία 56 ετών έφυγε από την ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

Δίπλα στο φέρετρο της Φώφης Γεννηματά από νωρίς βρίσκεται η αδελφή της, Μαίρη Γεννηματά, η οποια είναι συντετριμμένη.

Η Μαίρη Γεννηματά ζήτησε να παραμείνει μόνη με την αδερφή της για μισή ώρα μέσα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Υπήρξε ακλόνητο στήριγμα της Φώφης Γεννηματά σε όλη της τη ζωή, συμπαραστάτης στη μάχη της επί 14 χρόνια με τον καρκίνο και δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό της στον «Ευαγγελισμό» τις 14 ημέρες της νοσηλείας της.