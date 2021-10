Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “σκόρπισε” την Εφές

Θρίαμβος του “τριφυλλιού” στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με εμφατική επικράτηση απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Με τον Ντάριλ Μέικον να “βομβαρδίζει” από την περιφέρεια (34 πόντοι, με 9/12 τρίποντα) και τον Γιώργο Παπαγιάννη κυρίαρχο της ρακέτας (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ, δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών και βελτιώνοντας το ρεκόρ του στην Euroleague σε 2-4. Οι “πράσινοι” έφτασαν άνετα στο τελικό 95-69 επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, για την 6η αγωνιστική, δίνοντας συνέχεια στην απογοητευτική εκκίνηση των φιλοξενούμενων (1-5).

Η εξαιρετική άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, σε συνδυασμό με τη διάρκεια που επέδειξε ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι της επίθεσης, τομέας που ανήκε αποκλειστικά στον Ντάριλ Μέικον (34π.), αποτέλεσαν τα “κλειδιά” του αγωνιστικού... μονόλογου του “τριφυλλιού”, το οποίο δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα την... ανάσα των Τούρκων. Εκτός του Αμερικανού γκαρντ και του Έλληνα σέντερ, την απολαυστική επιθετική βραδιά του Παναθηναϊκού (20/30δ., 15/33τρ., 10/10β.) συμπλήρωσαν ο αλάνθαστος Νεμάνια Νέντοβιτς (17π. με 3/3δ., 2/2τρ., 5/5β.) και ο πολύτιμος Χάουαρντ Σαντ-Ρος (13π., 5ρ., 3ασ.).

Από την Αναντολού Εφές, η οποία στερήθηκε των υπηρεσιών των Ντάντστον, Μίτσιτς, ο Ροντρίγκ Μπομπουά (16π.) ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση. Το έργο της, βέβαια, έγινε ακόμη πιο δύσκολο όταν είδε στο 24΄ τον προπονητή της, Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές.

Τα αμυντικά εύσημα, πάντως, ανήκουν στην πεντάδα με την οποία μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παρκέ (Πέρι, Μέικον, Σαντ Ρος, Έβανς, Παπαγιάννη), η οποία «έπνιξε» την επίθεση της τουρκικής ομάδας και στο 7΄ έγραψε το 22-8 στον φωτεινό πίνακα του ΟΑΚΑ, αποκτώντας με το... καλημέρα ψυχολογία. Η είσοδος των Φέρελ, Νέντοβιτς και Παπαπέτρου άλλαξε προσωρινά την αμυντική ισορροπία των “πράσινων”, δίνοντας την ευκαιρία στην Αναντολού να τρέξει σερί 0-5 για το 22-13.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, βρήκε και πάλι ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα του, τη στιγμή που Παπαπέτρου, Νέντοβιτς και Μέικον συνέχισαν τον... “βομβαρδισμό” από τα 6,75μ, διαμορφώνοντας το 42-23 στο 17΄ και στέλνοντας τους “πράσινους” στα αποδυτήρια με διαφορά ασφαλείας (52-35 στο 20΄).

Η ελληνική ομάδα μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και χωρίς να χάσει την ένταση της σε άμυνα και επίθεση, εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 στην τρίτη περίοδο (71-45), δίνοντας πρόωρο τέλος στα όποια όνειρα είχε η τουρκική ομάδα για ανατροπή και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 52-35, 78-55, 95-69

Παναθηναϊκός (Πρίφτης): Πέρι 2, Μέικον 34 (9), Παπαγιάννης 12, Μποχωρίδης 3 (1), Παπαπέτρου 8 (1), Φέρελ 2, Κασελάκης 2, Ουάιτ 2, Φλόιντ, Νέντοβιτς 17 (2), Έβανς, Σαντ Ρος 13 (2).

Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 9, Μπομπουά 16, Σίνγκλετον 11, Σαϊμπίρ, Μπράιαντ 15, Γκετσίμ, Γκαζί 2, Μόερμαν 3, Πλάις 9, Πετρούσεβ 4, Σιμόν.

