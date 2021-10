Life

Τάσος Νικόπουλος: ο εγγαστρίμυθος Έλληνας από τον Καναδά εύχεται “χρόνια πολλά” (βίντεο)

Ο κούκλος Δημήτρης όχι μόνο τραγούδησε αλλά είπε και το δικό του ποίημα για την εθνική επέτειο!

Ο απόδημος ελληνισμός γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου με πρωτότυπο τρόπο.

Ο Τάσος Νικόπουλος, Έλληνας που ζει στον Καναδά, είπε "χρόνια πολλά Ελλάδα" μαζί με τον φίλο του, Δημήτρη.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" αποκάλυψε πότε έμαθε ότι είναι εγγαστρίμυθος, ενώ ο κούκλος Δημήτρης όχι μόνο τραγούδησε αλλά είπε και το δικό του ποίημα για την εθνική επέτειο!

