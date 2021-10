Κοινωνία

28η Οκτωβρίου στη σκιά του κορονοϊού: παρελάσεις με μάσκες και μέτρα

Μόνο μία ώρα θα διαρκέσει η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του θρυλικού Spitfire και των F-16 της ομάδας Ζευς στην παρέλαση.

Στη σκιά του κορονοϊού εορτάζεται και φέτος η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

H χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική όπου υπάρχει συνάθροιση και συνωστισμός. Έτσι, την ώρα της παρέλασης οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκα, σε αντίθεση με τους παρελαύνοντες, για τους οποίους η χρήση μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική αφού θα είναι στοιχισμένοι. Ωστόσο, όσοι παρελάσουν θα πρέπει πριν και μετά την παρέλαση- εφόσον είναι συνωστισμένοι και όχι σε στοίχιση -να φορούν τις μάσκες τους.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη Δοξολογία και την Παρέλαση στο Παλαιό Φάληρο.

Στη Θεσσαλονίκη η στρατιωτική παρέλαση, ενώπιον της προέδρου της δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η παρέλαση θα διαρκέσει μία ώρα.

Ο Βρετανός πιλότος Dan Griffith θα πραγματοποιήσει μια κορυφαία εναέρια διέλευση που αναμένεται να γοητεύσει το κοινό της Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το ανακατασκευασμένο μαχητικό Supermarine Spitfire MJ755 της Ελλάδας θα πετάξει σε σχηματισμό με ένα σύγχρονο μαχητικό F-16 της 335 Μοίρας "Τίγρης"- της παλαιότερης Μοίρας της ΠΑ που συγκροτήθηκε όταν η Ελλάδα ήταν υπό κατοχή από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο του 1941 στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης. Τα δύο μαχητικά θα εκτελέσουν κοινή διέλευση στις εισαγωγικές στιγμές της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2021. Ο κ.Griffith θα πετάξει το αναγεννημένο- μετά από την πρωτοβουλία του κ.Peter Livanos και του Ιδρύματος "ΙΚΑΡΟΣ"-, αεροσκάφος με την 68χρονη ιστορία για τελευταία μάλιστα φορά.

Μεταβολές υπάρχουν σήμερα λόγω της παρέλασης, στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» έκλεισε στις 8:00 το πρωί και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση. Επίσης, τα δρομολόγια του τραμ από τις 8:00 το πρωί έως τη λήξη της παρέλασης, έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ». Μεταβολές υπάρχουν από τις 9:00 π..μ. έως και το τέλος της παρέλασης, στα δρομολόγια των λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και από τα κέντρα άλλων δήμων.

Επίσης, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η ΕΛΑΣ λόγω της διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στους Δήμους του νομούς Αττικής.

