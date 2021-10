Κοινωνία

Πατέρας 12χρονης για παρενόχληση μαθητριών: Ευτυχώς που έτυχε στο παιδί μου!

Τι είπε ο πατέρας της 12χρονης στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφορικά με τις καταγγελίες για ασελγείς πράξεις καθηγητή σε μαθήτριες.

Ο πατέρας της 12χρονης μαθήτριας που κατήγγειλε τον καθηγητή της για ασελγείς πράξεις, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», για την περιπέτεια της κόρης του και τις καταγγελίες για τον καθηγητή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι γνωρίζει το γνωρίζει από το παιδί του και από τους δημοσιογράφους, αφού δεν είχε άλλη ενημέρωση από το σχολείο.

Σύμφωνα λοιπόν με την 12χρονη υπήρχαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά του καθηγητή, αλλά πέραν της διαδικασίας που προβλέπεται δεν ενημερώθηκαν και οι γονείς ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να προλάβουν τα χειρότερα.

Τόνισε επίσης πως θεωρεί ευτύχημα που αυτό συνέβη στο παιδί του, εξηγώντας πως ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, έχοντας πάρει τις βάσεις από την οικογένεια της κι έτσι δεν έπεσε θύμα κάποιο από τα παιδιά που δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ανάλογες καταστάσεις.





