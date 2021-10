Βρετανία - Βασίλισσα Ελισάβετ: Ευδιάθετη σε διαδικτυακή εκδήλωση (βίντεο)

Η 95χρονη βασίλισσα εμφανίστηκε να έχει αναρρώσει πλήρως μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της.

Δύο ημέρες αφότου ακύρωσε την προγραμματισμένη συμμετοχή της στη σύνοδο COP26 για το κλίμα, κατόπιν εντολής των γιατρών της, η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίστηκε σε καλή διάθεση την Πέμπτη, εκτελώντας μέσω του διαδικτύου τα βασιλικά καθήκοντά της.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να σας δω, έστω και μόνο μέσω του μηχανήματος σήμερα», είπε η 95χρονη βασίλισσα, κατά την απονομή ενός μεταλλίου στον ποιητή και μεταφραστή, Ντέιβιντ Κονσταντάιν.

«Δεν ξέρω τι θα το κάνετε αυτό. Το βάζετε στο ντουλάπι;» ρώτησε για το μετάλλιο, χαμογελώντας στην κάμερα.

Τα πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

??The 2020 winner of The Queen’s Gold Medal for Poetry, David Constantine, has been officially presented with his medal during a virtual Audience with The Queen.



David was joined at Buckingham Palace by the Poet Laureate Simon Armitage, who chairs the Poetry Medal Committee. pic.twitter.com/HWGUqkNCS1