Κρήτη: Αυτός είναι ο ψαράς που πνίγηκε - Το σπαρακτικό αντίο της συζύγου του

Το συγκλονιστικό αντίο της γυναίκας του 35χρονου που έχασε τη ζωή του ενώ ψάρευε. Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα. Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας.

Σπαρακτικό είναι το "αντίο" της συζύγου του 35χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας την ώρα που ήταν για ψάρεμα παρέα με τρεις φίλους του.

Ο ερασιτέχνης ψαράς ήταν παντρεμένος και είχε και δύο παιδιά.

«Καλό ταξίδι άνδρα μου, στήριγμα μου, πατέρα των παιδιών μου, όπου και να πας …θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας! Τόσο άδικα, Τόσο ξαφνικά, όταν σε είχαμε περισσότερο ανάγκη, καλό ταξίδι αγάπη μου! Όσα δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, όσο δεν προλάβαμε να κάνουμε μαζί, τόσα όνειρα που πάνε χαμένα.. Να βρείτε πάντα χρόνο να μιλήσετε και να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί…», αναφέρει σε ανάρτησή της η χήρα του 35χρονου Χρήστου.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας πήγε σήμερα το πρωί μαζί με τρεις φίλους του να ψαρέψουν στην Αγία Πελαγία.

Πήγαν σε ένα απόκρημνο βραχώδες σημείο στις Αλυκιές και έριξαν τα καλάμια τους.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι το καλάμι του 35χρονου γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στη θάλασσα. Ο ίδιος στην προσπάθειά του να το πιάσει έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στα νερά ενώ ενδεχομένως χτύπησε και στα βράχια. Ο 27χρονος φίλος του βούτηξε για να τον σώσει ενώ το ίδιο έπραξε και ο 30χρονος.

Ο τέταρτος της παρέας που έμεινε στη στεριά πήρε τηλέφωνο το 100 που με τη σειρά του ενημέρωσε το Λιμενικό.

Στο σημείο έσπευσαν ένα αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή, ένα καταδυτικό σκάφος και δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού.

Το αλιευτικό περισυνέλλεξε τη σορό του άτυχου 35χρονου ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή καθώς και τον 27χρονο ενώ δύτες διέσωσαν τον 30χρονο.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο και παρέλαβαν τους δύο άντρες σε κατάσταση σοκ και με εμφανή τα σημάδια της υποθερμίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΓΝΗ βρίσκεται και η σορός του 35χρονου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

«Είμαστε σοκαρισμένοι», λέει η σύζυγος του ενός τραυματία

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται και οι συγγενείς τόσο του θύματος όσο και των τραυματιών.

«Οι γιατροί σταθεροποίησαν τον σύζυγό μου και έχει μεταφερθεί στον θάλαμο. Είναι σε κατάσταση σοκ όπως άλλωστε και όλοι μας», ανέφερε η σύζυγος του ενός τραυματίας.

«Οι τέσσερις τους είναι χρόνια φίλοι και πηγαίνουν συχνά για ψάρεμα. Έτσι έγινε και σήμερα. Σηκώθηκαν το πρωί και πήγαν στις Αλυκές για να ψαρέψουν. Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί», τόνισε.

