Πολιτική

Κεγκέρογλου – Κίνημα Αλλαγής: Με θεσμικό αρχηγό μέχρι τις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου

Καμία αναβολή της εκλογικής διαδικασίας, τονίζει ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής στον ΑΝΤ1. Η διαδικασία μέχρι τότε και η παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά.

«Η Φώφη ένωσε όλους τους Έλληνες, αναδείχθηκε η πολιτική της δράση, που είχε το στοιχείο της ανθρωπιάς.

Επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ζωή, αλλά κυρίως ότι: ο άνθρωπος πρέπει να έρθει στο επίκεντρο της πολιτικής», δήλωσε ο Βασίλης Κεγκέρογλου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και εκτίμησε πως «αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα που γενικά πρέπει να το ακολουθήσουμε και που η Φώφη είχε βάλει σε προτεραιότητα για το ΕΣΥ, που ακόμα και μέσα στην πανδημία αποδείχθηκε το αποκούμπι».

Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής έκρινε «θετικό το ότι ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα, το χαρακτήρισε όμως «συμβολικό» και επεσήμανε πως «πρέπει να δούμε γενικά το ΕΣΥ».

Αναφορικά με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος, ξεκαθάρισε πως «παρακαταθήκη είναι η ενότητα», καθώς και ότι, «πολύ νωρίς είχε ζητήσει η Φώφη το νωρίτερο εκλογές και 5 του μηνός είναι η ημερομηνία.

Δεν έχει τεθεί επισήμως αίτημα αναβολής. Θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος και είτε από τις 5 είτε από τις 12, θα έχουμε το νέο πρόγραμμα. Μέχρι τότε, θα λειτουργήσουμε με το πρόσταγμα της Φώφης: ενότητα», είπε επισημαίνοντας πως η ημερομηνία δεν συμπίπτει με το μνημόσυνο για τις 40 μέρες της Φώφης Γεννηματά, κάτι που θα αποφασίσει η οικογένεια το ποια μέρα θα γίνει.

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής για την ανάδειξη του εκπροσώπου στη Βουλή, ανακοίνωσε, λέγοντας πως «θα εισηγηθώ θεσμική ηγεσία και νομοθετική ηγεσία μέχρι την εκλογή» και ξεκαθαρίζοντας πως «η εισήγησή μου δεν θα περιλαμβάνει εκλογική διαδικασία».

Εξήγησε δε πως, ο γραμματέας της ΚΟ – ο ίδιος δηλαδή ο Βασίλης Κεγκέρογλου- θα λειτουργεί ως θεσμικός αρχηγός και το πολιτικό βάρος, θα έχουν οι δύο εκπρόσωποι, οι κκ. Κατρίνης και Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα ασκούν νομοθετικό έργο στη Βουλή.

«Το πνεύμα όλων των βουλευτών είναι να κινηθούμε θεσμικά. Η εισήγησή μου είναι ο Γραμματέας να λειτουργεί θεσμικά ως πρόεδρος και οι δύο εκπρόσωποι να λειτουργούν νομοθετικά», πρόσθεσε κάνοντας σαφές πως, «όλοι οι βουλευτές είναι στο πνεύμα αυτό».

«Οι 22 αποφασίζουν», εξήγησε αναφερόμενος στους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής και ξεκαθάρισε πως «θα λειτουργήσουμε θεσμικά και δεν θα διασαλεύουμε τη διαδικασία εκλογής».

«Με τις παραγγελιές της Φώφης οδηγό, θα πάμε καλά», εξέφρασε τέλος την αισιοδοξία του ο Βασίλης Κεγκέρογλου.

Aργότερα, το μεσημέρι, ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση

«Όπως είναι γνωστό στις 5 ή και 12 Δεκεμβρίου θα αναδειχτεί ο νέος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, με τη διαδικασία που έχει δρομολογήσει η Πρόεδρος μας Φώφη Γεννηματά.

Η εισήγηση μου, ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη λειτουργία της, θα είναι στο πλαίσιο της ενότητας που μας παρήγγειλε η Πρόεδρος μας αλλά και της αναγκαίας συνέχειας για τη διασφάλιση της λειτουργίας της και συγκεκριμένα:

Έως την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, θα εισηγηθώ τη θεσμική και υπηρεσιακή λειτουργία της Κ.Ο. και τα καθήκοντα Προέδρου της Κ.Ο., λειτουργικά και θεσμικά, να ασκεί ο Γραμματέας της Κ.Ο. ενώ τα Κοινοβουλευτικά ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Επίσης ως προς τις αρμοδιότητες των Βουλευτών για τους Κοινοβουλευτικούς Τομείς και τις Επιτροπές της Βουλής, θα εισηγηθώ να συνεχίσουν ως έχουν.

Η συνεδρίαση της Κ.Ο. θα γίνει τη Δευτέρα, αφού υπάρχουν και επείγοντα λειτουργικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν».

