Ιστιαία: Μητέρα δύο παιδιών σημαιοφόρος στην παρέλαση (βίντεο)

Από το χασάπικο του συζύγου της και πάλι στα θρανία! Πώς πήρε την απόφαση και πού αφιέρωσε την επιτυχία της.

Η Φραντσέσκα Μηλιώτη Αναγνώστου, μητέρα δύο παιδιών, 25 και 21 ετών, αποφάσισε να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία και τα κατάφερε! Όχι μόνο επέστρεψε στα θρανία για να πάρει το απολυτήριό της, αλλά κατάφερε να γίνει και σημαιοφόρος στην παρέλαση του ΕΠΑΛ Ιστιαίας. Η ίδια αρίστευσε με βαθμό 19,8 στον Τομέα Γεωπονίας και αφιέρωμα το αποτέλεσμα των κόπων της στον αείμνηστο πατέρα της. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" εξήγησε ότι δεν σκέφτεται να δώσει Πανελλήνιες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει μια... έκπληξη! Όπως είπε, εργάζεται στο κρεοπωλείο του συζύγου της, ενώ τα παιδιά της έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά.

